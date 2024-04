アイドルカルチャー雑誌『月刊ENTAME』(徳間書店)が4月30日発売の6月・7月合併号からリニューアル。乃木坂46 与田祐希が表紙に登場する。 坂道シリーズやイコノイジョイ、48グループ、ハロー!プロジェクトなど人気アイドルや注目タレントが数多く出演する『月刊ENTAME』。撮り下ろしグラビアをはじめ、アイドルのパーソナルに迫ったインタビュー企画、連載企画などバラエティ豊かな内容となっている。

