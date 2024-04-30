Èý¤¬Çö¤¤¿Í¤³¤½¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥í¤¬¿É¸ý¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªÇöÈý¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤ÎÍî¤È¤··ê4Áª
¡Èý»³¤¬¤Ê¤¤
Èý¤¬Çö¤¤Êý¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Èý»³¤Î°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¯²¼¤¬¤êÈý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
Èý»³¤Î°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¹õÌÜ¤Î³°Â¦¤ÈÌÜ¿¬¤ÎÃæ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î°ÌÃÖ¤òÌÜ°Â¤ËÈý»³¤ò·è¤á¤Æ¤«¤¿Èý¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èý»³¤¬Èý¤ÎÃæ´Ö¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¼¤¬¤êÈý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÇ»¤¯ÉÁ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë
Èý¤¬Çö¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Î¤ß¤ÇÇ»¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇ»Ã¸¤Îº¹¤¬¤Ê¤¯¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡Ä¡£
ÌÓÎ®¤ì¤â¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤È¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤¤¡¢ÈýÆ¬¡ÁÈý¿¬¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤ËÇ»¤¯¤Ê¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¯¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë
Èý¤¬Çö¤¤Êý¤¬Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢1ËÜ¤ÎÌÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¹¥«¥é¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¥´¥Æ¥´¥Æ¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥×or¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¾¯ÎÌ¤òÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Ë¤µ¤Ã¤È¤È¤«¤·¤Æ¤Î¤»¤ëÄøÅÙ¤Ç¡ý
¤¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¤ß¤Ç»Å¾å¤²¤ë
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Î¤ß¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤Î¤âNG¤Ç¤¹¤¬¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¤ß¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤Î¤âNG¤Ç¤¹¡£
ÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÈÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¤ß¤À¤ÈÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ä¶ËÃ¼¤ËÇö¤¤ÉôÊ¬¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¡¢ÌÓ¤¬åºÎï¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È»È¤¤¤ï¤±¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
ÇöÈý¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤ÎÍî¤È¤··ê4Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£