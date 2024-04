「セル・イン・メイ（5月は売れ！）」はウソだった…！プロが分析して見えた！「乱調相場」に潜む「ビッグ・チャンス」の意外すぎる真実

「セル・イン・メイ」(5月は売れ!)の真実

「セル・イン・メイ」(5月は株を売れ)という言葉をご存知だろうか。これは、“5月に株式市場が下落しやすい”という意味で使われることの多い、投資の格言のようなものだ。

ただし、これが最近では決して的確な格言とはいえなくなっている。今回、分析を試みたところ、むしろ、5月は「バイ・イン・メイ」と言えるのではないかと言えるような結果が出てしまった。

さて、明日からはそんな5月に突入する。

実際のところ、直近の株式市場が激しく乱高下を見せる中で、日本では本決算発表シーズンが本格化する。円安進行に伴う外需銘柄の見通しの改善期待や、その逆にコスト増に悩まされている内需企業の業績への悪影響の度合いなどが焦点となって、株式市場も銘柄も不安定な状況が継続する可能性は高いだろう。

しかし、「セル・イン・メイ」は本当なのだろうか。本稿では、過去、5月に日本株がどのような値動きを見せたのか詳しく分析してみる。すると浮かび上がったのは、なんと真逆の結果だった。

確かに5月は株が「値下がり」しそうだが…

そもそも「セル・イン・メイ」とどこからきた言葉なのか。もともとの語源としては、英語で"Sell in May and go away, don't come back until St Leger day"と記述されており、これを直訳すれば「5月に株を売って市場から離れ、セント・レジャー・デイ以降に投資を再開せよ」という意味である。

セント・レジャー・デイとは、英国の大きな競馬レースであるセント・レジャーステークスの開催日(9月の2週目)のことを指し、そのあたりに市場に戻ってこいということだろう。つまり、5月のみを指しているのではなく、初夏から秋口にかけての期間に相場が弱くなりやすいといったニュアンスの格言となる。

ただし、その売却の入り口が5月となるので、需給的に5月が下がりやすいといった理解として投資家に浸透していったのだろう。

この格言自体はいわゆるアノマリー(原因のよく分からない法則のようなもの)であり、明確な根拠は存在しない。ただ、日本株市場について考えれば、冒頭に述べたように5月は本決算の発表が相次ぐことから、その結果が良かろうが悪かろうが一旦は利益確定の売りの需給が発生しやすいといったことも想像できなくはない。

また、ゴールデンウィークなどの大型休暇を挟むため、その前に保有銘柄を売却したり、休暇期間に市場参加者が減少することで流動性が低下して市場が不安定になったり、ということもあるかもしれない。仮にそれらがこのセル・イン・メイの原因の一部を担っているのだとしたら、たしかに5月には株を売却して様子見を決め込むのも悪くない選択肢といえるだろう。

過去30年、「5月」はどうだったのか?

では、そもそも日本株市場でこのセル・イン・メイは格言通りの動きを見せているのだろうか。まずは、実際に数字を検証してみよう。以下の図は、過去30年間の日経平均株価の月別の平均騰落率と勝率(上がった月の割合)を見たものだ。

図:過去30年間の日経平均株価の月別の平均騰落率と勝率

勝率としては偶然のラインである50%は上回っているものの、たしかに年前半の他の月に比べれば数字は低く、平均騰落率も弱めに出ている気がしないでもない。ただ、積極的に売り抜けるべきとまでは言えない数字であり、ただの誤差の範囲を脱していないようにも感じられる。

その一方で、格言のように「夏場には売って様子見せよ」という方針は有効であったことは事実であり、5月というよりも少し後ろ倒しして6月末あたりに売却し、9月に市場に戻ってくるという戦術が最も合理的であったのだろう。セル・イン・メイならぬセル・イン・ジューンといったところか。

しかし、これは過去30年といったはるか昔からの数字を集計した結果である。株式市場を取り巻く需給環境は刻々と変化するものであり、この数字が近年の市場の環境を反映しているとは限らない。

「セル・イン・メイ」の意外な真実

そこで、期間を過去10年間に狭めて同じ集計を実施したものが、以下の図である。

図:過去10年間の日経平均株価の月別の平均騰落率と勝率

セル・イン・メイとは一体何だったのか、と突っ込まざるを得ないような絵面である。

5月は下落しやすいどころか、平均騰落率・勝率ともに11月に次いで2番目に良好という結果だ。逆に5月初旬に株は買うべきであり、「バイ・イン・メイ」と呼んだほうが最近の市場の実態を正しく反映していると見る方が賢明だろう。

もちろん、これはあくまでアノマリーとしての結果であり、なぜ直近10年間に5月の日本株が強くなっているのかの明確な原因は分からない。今年の5月もこの法則に従って上がるという根拠もまったく存在しない。

ただし、8割という勝率は無視できないほどに強い数字であるため、5月を株式投資の好機ととらえて銘柄選択をしていくのは悪くないかもしれない。

