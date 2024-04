すみっコぐらし好きママへの母の日ギフト! とかげととかげのおかあさんの再会の場面をお花で描いた「とかげととかげのおかあさんのフラワーBOX」が登場。母の日におすすめのギフトを紹介する。『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆるかわいいキャラクターと、かわいいだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している。様々なグッズや玩具などの商品が展開されており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

「すみっコぐらし フラワーコレクション」は、バラやかすみ草、あじさい、カーネーションなどのプリザーブドフラワーを使って、かわいいすみっコたちを描いたフラワーBOX。キャラクターがお花のすみっこにいるような構図が楽しい「まるBOX」や、横に並べて作品が大きくなっていく楽しさが味わえる「しかくBOX」、お部屋の壁やおうちのドアなどに飾れる「フラワーリース」などがラインナップされている。今回、母の日向けの新作として登場した「とかげととかげのおかあさんのフラワーBOX」は、とかげと、とかげのおかあさんの再会の場面をお花で描いたフラワーBOX。とかげやとかげのおかあさんの部分は、あじさいの花びらを貼り絵のように一枚ずつ手作業で貼り合わせることで表現されている。BOXのサイズは縦13×横10×高さ8cm。バラ、カーネーション、あじさい、モスのプリザーブドフラワーを使っているため、水やり不要で枯れることなく長持ちする。また「とかげととかげのおかあさんのフラワーBOX」はラッピングをしてお届けされる。14種類のメッセージが選べるメッセージカード付きで、離れて暮らす方へ届けたい気持ちをのせて直送することも可能だ。お部屋に飾るだけでおもわずほっこりと癒される、とかげととかげのおかあさんのフラワーBOX。ご自分用としても、すみっコぐらし好きなママへの母の日プレゼントとしても喜ばれること間違いなし!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.