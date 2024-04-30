¡Ú¼ÂÏÃ¡Û°¦¿Í¤¬ÁÝ¤¤¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Û¤É¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¥Û¥¦¥¡×¡£ÆüËÜ¤Î½éÂåÁíÍý¤Î¡ÈÇ»¤¹¤®¤ëÁÇ´é¡É
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½éÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦°ËÆ£ÇîÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¡Öä¶¡Ê¤Û¤¦¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢½÷¹¥¤¤Ç¡¢°¦¿Í¤¬ÁÝ¤¤¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Û¤É¤¤¤¿¤«¤é¡£ÎòÂåÁíÍý¤Î°Î¶È¡¦ÄÁ¶È¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÈÎò»Ë¡É¤È¡Èº£¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£²ì°ì»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¢¥¤¥àÁíÍý ÎòÂå101Âå64¿Í¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Û¤É¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö°ËÆ£ÇîÊ¸¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨É½µÇ¯Îð¤Ï¿ô¤¨Ç¯¤ÇÅý°ì¤·¡¢Ë×Ç¯Îð¤Ï¡¢¼ÂÇ¯ÎðÉ½µ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤¿ÃË¡¢°ËÆ£ÇîÊ¸
¥¤¥é¥¹¥È¡§¥ä¥®¥ï¥¿¥ë
¡Ú½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ¡Û
1885Ç¯¡¢Ä¹½£ÈÍ4Ì¾¡Ê°ËÆ£ÇîÊ¸¼óÁê¡¦»³¸©ÍÊþ¡Ì¤ä¤Þ¤¬¤¿¤¢¤ê¤È¤â¡ÍÆâÁê¡¦°æ¾å³¾¡Ì¤«¤ª¤ë¡Í³°Áê¡¦»³ÅÄ¸²µÁ¡Ì¤¢¤¤è¤·¡ÍË¡Áê¡Ë¡¢»§ËàÈÍ4Ì¾¡Ê¾¾ÊýÀµµÁ¡Ì¤Þ¤µ¤è¤·¡ÍÂ¢Áê¡¦¿¹ÍÎé¡Ì¤¢¤ê¤Î¤ê¡ÍÊ¸Áê¡¦Âç»³´à¡Ì¤¤¤ï¤ª¡ÍÎ¦Áê¡¦À¾¶¿½¾Æ»¡Ì¤Ä¤°¤ß¤Á¡Í³¤Áê¡Ë¡¢ÅÚº´ÈÍ1Ì¾¡ÊÃ«´³¾ë¡Ì¤¿¤Æ¤¡ÍÇÀ¾¦Áê¡Ë¡¢µìËë¿Ã1Ì¾¡Ê±ÝËÜÉðÍÈ¡Ì¤¿¤±¤¢¤¡ÍÄþÁê¡Ë¤Î·×10Ì¾¤Ç½é¤ÎÆâ³ÕÀ®Î©¡£
¢¨ÀïÁ°¤Î¼óÁê¤Ï¡ÖÆ±ÇÚÃæ¤Î¼óÀÊ¡×¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¹ñÌ³Âç¿Ã¤ÏÅ·¹Ä¤ËÂÐ¤·¸Ä¡¹¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿¡ÊµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¤Ç¤â¤Ê¤¯Äë¹ñµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¡Ë¤Î¤Ç¡¢¼óÁê¤Ë¹ñÌ³Âç¿Ã¤ÎÇ¤ÌÈ¸¢¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÎ©¾ì¤¬¶á¤¤¡©
¡Ú½¢Ç¤»þ¤ÎÇ¯Îð¡Û
Âè°ì¼¡Æâ³Õ44ºÐ¡ÊÎòÂåºÇÇ¯¾¯¡Ë¡¢ÂèÆó¼¡Æâ³Õ51ºÐ¡¢Âè»°¼¡Æâ³Õ57ºÐ¡¢Âè»Í¼¡Æâ³Õ59ºÐ
¡ÚÂà¿Ø¤ÎÍýÍ³¡Û
Âè°ì¼¡Æâ³Õ¢ÍÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¡¦¹Ä¼¼ÅµÈÏÀ©Äê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á½éÂå¿õÌ©±¡µÄÄ¹¤ËÅ¾Ç¤¡Ê¸½ºß¤Ç¤¤¤¦ÌµÇ¤½êÂç¿Ã¤È¤·¤Æ³ÕµÄ¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¡Ë¡£
ÂèÆó¼¡¢Í¾¾ÊýÂ¢Áê¤È¤ÎÂÐÎ©¡ÜÈÄ³ÀÂà½õ¤Î¼«Í³ÅÞ¤ÈÂç·¨½Å¿®¤Î¿ÊÊâÅÞ¤òÆ±»þ¤Ë¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤ÆÁÐÊý¤«¤éÈ¿È¯¡ÜÎ¦·³¡¦µ®Â²±¡¤Î»³¸©È¶¤«¤éÈ¿È¯¡á¡ÖÆüÀ¶Àï¸å·Ð±Ä¡×¤Ë¤ª¤±¤ëµó¹ñ°ìÃ×ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¼ºÇÔ¡£
Âè»°¼¡¢ÍÃÏÁÅÁýÄ§°Æ¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¼«Í³ÅÞ¤È¿ÊÊâÅÞ¤Î¹çÆ±¡á·ûÀ¯ÅÞÀ®Î©¡£Âè°ì¼¡Âç·¨Æâ³Õ¡Ì·¨ÈÄ¡Ê¤ï¤¤¤Ï¤ó¡ËÆâ³Õ¡Í¤ÎÃ»Ì¿¤ò¸«±Û¤·Âà¿Ø¡£
Âè»Í¼¡¢Í½éÂåÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ëÎ©·ûÀ¯Í§²ñÆâ¤ÎÂÐÎ©¡ÊÀ±µüÄþ¿®¡Ì¤È¤ª¤ë¤Æ¤¤¤·¤ó¡ÍÁê¤Î±ø¿¦¤ò·Àµ¡¤È¤¹¤ë°ËÆ£·Ï´±Î½vsµì·ûÀ¯ÅÞ°÷¡Ë¡Ü»³¸©È¶¤«¤é¤Î¹¶·â¡£
¡Ú¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Û
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡×¥É¥¤¥Ä¤Î¡ÈÅ´·ìºËÁê¡É¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¸¢Àª¤Î¶¯¤µ¤Ë¡¢Åö½é¤ÏÊÝ¼éÅª¤ÊÌÀ¼£Å·¹Ä¤Ë·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¸å¤Ë¿®Íê¤òÆÀ¤¿¡£
¡ÚÀ¸Ë×Ç¯¡Û
1841¡ÌÅ·ÊÝ12¡ÍÇ¯9·î2Æü¡Á1909Ç¯10·î26Æü¡Ê68ºÐË×¡Ë
ÌÚ¸Í¹§°ô¡Ê¤¿¤«¤è¤·¡Ë¤Î8ºÐ²¼¡¦°æ¾å³¾¤Î6ºÐ²¼¡¦»³¸©ÍÊþ¤Î3ºÐ²¼¡¦¹â¿ù¿¸ºî¤Î2ºÐ²¼¤Ç¡¢Ä¹½£ÈÍ¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Î¿Íºà¡£¹õÅÄÀ¶Î´¡Ê»§Ëà¡Ë¤Î1ºÐ²¼¡¦Âç·¨½Å¿®¡ÊÈîÁ°¡Ë¤Î3ºÐ²¼¡£
¡Ú½ÐÀ¸¡Û
»³¸ý¸©¡Ê¼þËÉ¹ñ¡Ì¤¹¤ª¤¦¤Î¤¯¤Ë¡Í¡Ë½Ð¿È
»³¸ý¸©¸÷¡Ê¤Ò¤«¤ê¡Ë»Ô¤Ç¡¢Ä¹½£ÈÍ¤ÎÉ´À«ÎÓ¡Ê¤Ï¤ä¤·¡Ë²È¤ÎÄ¹ÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤Î¤ÁÉã¤¬Çë¡Ê¤Ï¤®¡Ë¤ÎÃæ´Ö¡Ê¤Á¤å¤¦¤²¤ó¡£Éð²ÈÊô¸ø¿Í¤ÇÂ·Ú¤È¾®¼Ô¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ë¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î²È¤¬Â·Ú°ËÆ£²È¤ò·Ñ¤°¡£ÍÄÌ¾¤ÏÍø½õ¡£»Õ¤ÎµÈÅÄ¾¾±¢¤«¤é½Ó±Ñ¤Î¡Ö½Ó¡×¤Î»ú¤òÍ¿¤¨¤é¤ì½ÓÊå¡Ê¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë¤È²þÌ¾¡£
°ËÆ£ÇîÊ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡Ö½éÂå¡»¡»¡×¤À¤é¤±
¡Ú³Ø¤Ó¡Û
Çë¾ë²¼¤Î¾¾²¼Â¼¡Ê¤·¤ç¤¦¤«¤½¤ó¡Ë½Î¤ËÆþÌç¤·µÈÅÄ¾¾±¢¤Ë³Ø¤ÓÂº²¦Ú·°Ð¤Î»Ö»Î¤È¤Ê¤ë¡Ê16ºÐ¡Ë¢ªÄ¹½£ÈÍ¹¾¸Í²°Éß¤Ç·Ë¾®¸ÞÏº¡ÌÌÚ¸Í¹§°ô¡Í¤Î½¾¼Ô¡Ê18ºÐ¡Ë¢ªÈÍÌ¿¤Ë¤è¤ê¡ÖÄ¹½£¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÌÄ¹½£¸Þ·æ¡Í¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢°æ¾å³¾¤é¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÈëÌ©Î±³Ø¡Ê22ºÐ¡Ë¢ª°æ¾å¤È¤È¤â¤Ë¶ÛµÞµ¢¹ñ¤·»Í¹ñ´ÏÂâ²¼´ØË¤·â»ö·ï¤Î¹ÖÏÂ»ÈÀá¡¦¹â¿ù¿¸ºî¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ë¡Ê23ºÐ¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ê¥¢¡Û
1865Ç¯¡¢¹â¿ù¤Î¸ù»³»ûµóÊ¼¤ËÎÏ»ÎÂâ¤òÎ¨¤¤»²²Ã¡Ê24ºÐ¡¢Ä¹½£ÈÍÆ¤ËëÇÉ¤Î°ì¿Í¤Ë¡Ë¢ª1868Ç¯¡¢³°¹ñ»öÌ³·¸¢ª»²Í¿·ó³°¹ñ»öÌ³¶ÉÈ½»ö¢ª½éÂåÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡Ê27ºÐ¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¤è¤ëÈ´Å§ ¢¨¿À¸Í¤Ï³«¹Á¾ì¡Ë¢ªÂçÂ¢¾¯Êå¡Ê¤·¤ç¤¦¤Õ¡Ë¡¦Ì±Éô¾¯Êå¡¦ÁÅÀÇÆ¬¡Ê¤¬¤·¤é¡Ë¤Ê¤É¡Ê28ºÐ¡¢1871Ç¯¤Ë¿·²ß¾òÎã¤ò¸øÉÛ¤·72Ç¯¤ÎÅ´Æ»³«¶È¤â½àÈ÷¡Ë¢ª1871¡Á73Ç¯¡¢´äÁÒ»ÈÀáÃÄ¤ÎÉû»È¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¤òÎòË¬¡Ê30¡Á32ºÐ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦¤Ë±Ú¸«¤·¥É¥¤¥Ä¤Ç¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤È²ñÃÌ¡¢µ¢¹ñ¤·¤ÆÌÀ¼£Ï»Ç¯¤ÎÀ¯ÊÑ¸å¤Ë»²µÄ·ó½éÂå¹©Éô¶ª¡Ì¤¤ç¤¦¡Í¡Ë¢ª1877Ç¯¡¢À¾ÆîÀïÁè¤ÇÀ¾¶¿Î´À¹ÇÔ»à¡Ê36ºÐ¡¢ÌÚ¸Í¹§°ô¤âµþÅÔ¤ÇÉÂ»à¡Ë¢ª1878Ç¯¡¢Âçµ×ÊÝÍøÄÌ°Å»¦¤ò¼õ¤±»²µÄ·óÆâÌ³¶ª¡Ê37ºÐ¡¢¡Ö°Ý¿·¤Î»°·æ¡×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á±¦Âç¿Ã´äÁÒ¶ñ»ë¡Ê¤È¤â¤ß¡Ë¤Î²¼¤Ç»²µÄ·óÂçÂ¢¶ªÂç·¨½Å¿®¤ÈÆóÆ¬ÂÎÀ©¤Ë¡Ë¢ª1881Ç¯¡¢ÌÀ¼£½½»ÍÇ¯¤ÎÀ¯ÊÑ¤ÇÂç·¨¤òÄÉÊü¡Ê40ºÐ¡Ë¢ª1882¡Á1883Ç¯¡¢ÅÏ²¤¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç·ûË¡Ä´ºº¡Ê41¡Á42ºÐ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥óÂç³Ø¤Ç¥°¥Ê¥¤¥¹¥È¡¢¥¦¥£¡¼¥óÂç³Ø¤Ç¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ë³Ø¤Ó¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤È¤âºÆ²ñ¡Ë¢ªµ¢¹ñÅÓÃæ¤Ë´äÁÒ¤¬ÉÂ»à¤·À¯ÉÜ¤Î¼Â¼Á¥È¥Ã¥×¤Ø¡Ê42ºÐ¡Ë¢ª1884Ç¯¡¢À©ÅÙ¼èÄ´¶É¤òÀßÃÖ¤·Ä¹´±¡Ê43ºÐ¡¢µÜÆâ¡Ì¤¯¤Ê¤¤¡Í¶ª¤È¤·¤Æ²ÚÂ²Îá¤âÀ©Äê¡Ë¢ª
¡Ä¢ª1885Ç¯¡¢Å·ÄÅ¾òÌóÁ´¸¢¡¢Æâ³ÕÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤·½éÂå¼óÁê¡¦½éÂåµÜÆâÂç¿Ã¡Ê44ºÐ¡¢Âè°ì¼¡Æâ³Õ¡Ë¢ª1886Ç¯¡¢°æ¾åµ£¡Ê¤³¤ï¤·¡Ë¡¦¶â»Ò·øÂÀÏº¡¦°ËÅìÌ¦Âå¼£¡Ê¤ß¤è¤¸¡Ë¡¦¥í¥¨¥¹¥ì¥ë¤È¤È¤â¤Ë·ûË¡¡¦¹Ä¼¼ÅµÈÏ¡¦½°µÄ±¡µÄ°÷ÁªµóË¡¡¦µ®Â²±¡Îáµ¯Áð¤ËÃå¼ê¡Ê45ºÐ¡Ë¢ª1888Ç¯¡¢½éÂå¿õÌ©±¡µÄÄ¹¡Ê47ºÐ¡Ë¢ª1890Ç¯¡¢Âè°ì²óÄë¹ñµÄ²ñ¤Ç½éÂåµ®Â²±¡µÄÄ¹¡Ê49ºÐ¡Ë¢ª¿õÌ©±¡µÄÄ¹¤ËºÆÇ¤¡Ê50ºÐ¡Ë¢ª
¡Ä¢ª1892Ç¯¡¢·³È÷³ÈÄ¥Í½»»¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¼ÂÎÏ¼Ô¤ò½¸¤áÂèÆó¼¡Æâ³ÕÁÈ³Õ¡Ê51ºÐ¡¢¸µ·®¡Ì¤²¤ó¤¯¤ó¡ÍÆâ³Õ¡Ë¢ª1893Ç¯¡¢¶áÂåÏ»Ë¡À©Äê¤Î¤¿¤áË¡ÅµÄ´ºº²ñ¤òÀßÃÖ¤·½éÂåÁíºÛ¡Ê52ºÐ¡Ë¢ª1894Ç¯¡¢Î¦±ü½¡¸÷¡Ê¤à¤Ä¤à¤Í¤ß¤Ä¡Ë³°Áê¤¬ÎÎ»öºÛÈ½¸¢¤ÎÅ±ÇÑ¤ÈºÇ·Ã¹ñÂÔ¶ø¤ÎÁê¸ßÊ¿Åù²½¤ËÀ®¸ù¢ªÆüÀ¶ÀïÁè³«Àï¡Ê53ºÐ¡Ë¢ª1895Ç¯¡¢²¼´Ø¾òÌó¡ÌÆüÀ¶¹ÖÏÂ¾òÌó¡ÍÁ´¸¢¡Ê54ºÐ¡¢Î¦±ü³°Áê¤È¤È¤â¤Ë¡Ë¢ª
¡Ä¢ª1898Ç¯¡¢Âè»°¼¡Æâ³ÕÁÈ³Õ¡Ê57ºÐ¡Ë¢ª1900Ç¯¡¢À±µü¤Î·ûÀ¯ÅÞ¤È¹çÎ®¤·Î©·ûÀ¯Í§²ñ½éÂåÁíºÛ¡¢Âè»Í¼¡Æâ³ÕÁÈ³Õ¡Ê59ºÐ¡Ë¢ª1901Ç¯¡¢Áí¼¿¦¡Ê60ºÐ¡Ë¢ª1902Ç¯¡¢°æ¾å³¾¤È¤È¤â¤ËÆü±ÑÆ±ÌÁÈ¿ÂÐ¤È¥í¥·¥¢¤È¤ÎÉÔÀï¡ÌÆüÏª¶¨¾¦ÏÀ¡¦Ëþ´Ú¸ò´¹ÏÀ¡Í¤ò¼çÄ¥¤·Âà¤±¤é¤ì¤ë¡Ê61ºÐ¡Ë¢ª1903Ç¯¡¢Î©·ûÀ¯Í§²ñÁíºÛ¤òÀ¾±à»û¸øË¾¡Ê¤¤ó¤â¤Á¡Ë¤Ë¾ù¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¿õÌ©±¡µÄÄ¹¡Ê62ºÐ¡¢°Ê¸å¤Ï·ûË¡¤Ëµ¬Äê¤Î¤Ê¤¤¡È¸µÏ·¡É°·¤¤¡Ë¢ª1905Ç¯¡¢ÂèÆó¼¡Æü´Ú¶¨Ìó¤Ë¤è¤ê½éÂå´Ú¹ñÅý´Æ¡Ê64ºÐ¡Ë¢ª¸ø¼ß¡Ê66ºÐ¡Ë¢ª1909Ç¯¡¢´Ú¹ñÅý´Æ¤ò¼Ç¤¤·3ÅÙÌÜ¤Î¿õÌ©±¡µÄÄ¹¡¢¥í¥·¥¢Â¢Áê¤ÈÎó¼Ö²ñÃÌ¤Î¤¿¤áËþ½§¤ËÅÏ¤ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó±ØÆ¬¤Ç°Â½Åº¬¡Ê¤¢¤ó¤¸¤å¤ó¤°¤ó¡Ë¤Ë¤è¤ê°Å»¦¡Ê68ºÐ¡¢·â¤Ã¤¿¤Î¤¬´Ú¹ñ¿Í¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡ÖÇÏ¼¯¤ÊÅÛ¤Â¤ã¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤Ë´¤¯¤Ê¤ë¡Ë¡£
°ËÆ£ÇîÊ¸¤Î¿Í´Ö´Ø·¸
¡Ú¥é¥¤¥Ð¥ë¡Û
Âç·¨½Å¿®¡¢»³¸©ÍÊþ¡ÊÆ±¤¸Ä¹½£È¶¤À¤¬À¯ÅÞ¤ËÈ¿ÂÐ¡Ë¡¢¾¾ÊýÀµµÁ¡ÊºâÀ¯À¯ºö¤ÇÂÐÎ©¡Ë¡£
¡ÚÌ£Êý¡Û
°æ¾å³¾¡Ê¤È¤â¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹Î±³Ø¡¢°Ê¸å¤âÂç¿ÆÍ§¡Ë¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¡£
¡ÚÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤äÀèÇÚ¡Û
µÈÅÄ¾¾±¢¡¦¹â¿ù¿¸ºî¡¦ÌÚ¸Í¹§°ô¡ÊÄ¹½£ÈÍ¡Ë¡¢Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¡Ê»§ËàÈÍ¡Ë¡¢»°¾ò¼ÂÈþ¡Ê¤µ¤Í¤È¤ß¡Ë¡¦´äÁÒ¶ñ»ë¡Ê¸ø²È¡Ë¡¢¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê¥¦¥£¡¼¥óÂç³ØË¡³Ø¶µ¼ø¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÚÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿Éô²¼¡Û
½ÂÂô±É°ì¡ÊÂçÂ¢¾Ê¡¦¹ñÎ©¶ä¹Ô¾òÎã¡Ë¡¢¿¹ÍÎé¡Ê½éÂåÊ¸Áê¡Ë¡¢°æ¾åµ£¡Ê·ûË¡¡¦¶µ°éÄ¼¸ìµ¯Áð¡Ë¡¢¶â»Ò·øÂÀÏº¡Ê·ûË¡µ¯Áð¡Ë¡¢°ËÅìÌ¦Âå¼£¡Ê·ûË¡µ¯Áð¡Ë¡¢Ëö¾¾¸¬À¡¡Ê¤¹¤¨¤Þ¤Ä¤±¤ó¤Á¤ç¤¦¡£°ËÆ£¤Î¼¡½÷¤È·ëº§¡¢°æ¾å¡¦¶â»Ò¡¦°ËÅì¤È¤È¤â¤Ë¡È°ËÆ£¤Î»ÍÅ·²¦¡É¡Ë¡¢Î¦±ü½¡¸÷¡Ê³°Áê¡Ë¡¢À¾±à»û¸øË¾¡ÊÂè2ÂåÎ©·ûÀ¯Í§²ñÁíºÛ¡¦¼óÁê¡Ë¡¢¸¶·É¡Ê¤Ï¤é¤¿¤«¤·¡£¤Î¤ÁÂè3ÂåÎ©·ûÀ¯Í§²ñÁíºÛ¡¦¼óÁê¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÚÌ¾¸À¡Û
¡üÎ±³Ø¤ò¹µ¤¨¤¿¼¡ÃË¤Ø¡§
¡Ö¤ªÁ°¤Ë²¿¤Ç¤â²¶¤Î»Ö¡Ê¤³¤³¤í¤¶¤·¡Ë¤ò·Ñ¤²¤è¤ÈÌµÍý¤Ï¸À¤Ï¤Ì¡£»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Å·Ê¬¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤ªÁ°¤¬¸ð¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢²¶¤Ï·è¤·¤ÆÈá¤·¤Þ¤Ì¡£¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢´î¤Ó¤â¤»¤Ì¡×
¡ü¹â¿ù¿¸ºî¤ò¸åÇ¯É¾¤·¤Æ¡§
¡ÖÆ°¤±¤ÐÍëÅÅ¤ÎÇ¡¡Ê¤´¤È¡Ë¤¯¡¢È¯¤¹¤ì¤ÐÉ÷±«¤ÎÇ¡¤·¡£½°ÌÜñÏÁ³¡Ê¤¬¤¤¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ´º¤ÆÀµ»ë¤¹¤ë¼Ô¤Ê¤·¡£¤³¤ì²æ¤¬Åì¹Ô¡Ê¤È¤¦¤®¤ç¤¦¡Ë¹â¿ù·¯¤ËÈó¡Ê¤¢¤é¤º¡Ë¤ä¡×
¡ãÌõ¡§¤Ò¤È¤¿¤ÓÆ°¤±¤ÐÍëÅÅ¤Î¤è¤¦¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤»¤ÐÉ÷±«¤Î¤è¤¦¤À¡£¼þ°Ï¤Ï¶Ã¤ÊòÁ³¤È¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Àµ»ë¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¾»ä¤Î¹â¿ù¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¡ä
¡ü¶áÂåÎ©·û¹ñ²È³ÎÎ©¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Éé¡§
¡Ö²æ¡¹¤ËÎò»Ë¤ÏÌµ¤¤¡£²æ¡¹¤ÎÎò»Ë¤Ïº£¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×
±Ñ¸ø»È´Û¤ËÊü²Ð¡¢¥Õ¥°ÎÁÍý¤ò²ò¶Ø¡¢½÷¹¥¤¤òÅ·¹Ä¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤â¡ÈÂÙÁ³¡É
¡Ú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Û
¡ÉÊÀî¸æÅÂ»³¡Ê¤´¤Æ¤ó¤ä¤Þ¡Ë¤Ë·úÀßÃæ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¸ø»È´Û¾ÆÂÇ¤Á¤Ë¹â¿ù¤ä°æ¾å¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹ñºÝÌäÂê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊü²ÐÈÈ¡£
¢¥¤¥®¥ê¥¹Î±³Ø»þ¡¢¼ê°ã¤¤¤Ç¾å³¤¡Ê¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¡Ë¤«¤é°ã¤¦Á¥¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÄ¹½£¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×Á´°÷¤¬¿åÉ×¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¢¨5¿Í¤Ï°ËÆ£¤¬¼óÁê¡¦¿õÌ©±¡µÄÄ¹¡¦¸µÏ·¡¢°æ¾å³¾¤¬³°Áê¡¦¸µÏ·¡¢±óÆ£¶à½õ¡Ê¤¤ó¤¹¤±¡Ë¤¬Â¤Ê¾¶ÉÄ¹¡¢»³ÈøÍÇ»°¡Ê¤è¤¦¤¾¤¦¡Ë¤¬Ë¡À©¶É½éÂåÄ¹´±¡¢°æ¾å¾¡¡Ê¤Þ¤µ¤ë¡Ë¤¬Å´Æ»Ä£Ä¹´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡ÖÆüËÜÅ´Æ»¤ÎÉã¡×¤È¤Ê¤ë¡£
£´äÁÒ»ÈÀáÃÄ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¥°¥é¥ó¥È¤È¤Î¾òÌó²þÀµ¸ò¾Ä»þ¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤ÎÁ´¸¢°ÑÇ¤¾õ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ø¼è¤ê¤ËÌá¤êÂÀÊ¿ÍÎ¤ò±ýÉü¤·¤¿¡£
¤»ÈÀáÃÄ¤ÇÆ±¤¸Á¥¤Ë¾è¤Ã¤¿6ºÐ¤ÎÄÅÅÄÇß»Ò¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤¬17ºÐ¤Çµ¢¹ñ¸å¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤Ë¸Û¤¤¡¢ºÊ¡Ê¼¯ÌÄ´Û¤Ç¤ÎºîË¡¡Ë¤äÌ¼¡Ê³Ø¶È¡Ë¤Î¶µ°é·¸¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥¥Õ¥°ÎÁÍý¤ò²ò¶Ø¡£Ë¿ÃÀ¯¸¢°ÊÍè¶Ø¿©Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»³¸ý¸©²¼´Ø¤Î½ÕÈÁÏ°¡Ê¤·¤å¤ó¤Ñ¤ó¤í¤¦¡£°ËÆ£¤¬Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ç¤Î¤ÁÆüÀ¶¹ÖÏÂ¾òÌó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÁÍýÎ¹´Û¡Ë¤ò¼óÁê¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢Âç¥·¥±¤ÇÂ¾¤Îµû¤¬¤Ê¤¯¡¢½÷¾¤¬½èÈ³³Ð¸ç¤Ç¥Õ¥°¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ý¤¤µû¤ò¿©¤ï¤»¤ó¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾ò·ïÉÕ¤¤Ç²ò¶ØÎá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¦ÂèÆó¼¡Æâ³ÕÁÈ³Õ»þ¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤¬ÇÏ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·»õ¤òÀÞ¤ë¡£Ç¾¿Ìâ»¡Ê¤Î¤¦¤·¤ó¤È¤¦¡Ë¤Î¸å°ä¾É¤â¸«¤é¤ì°ì»þÀ¯Ì³ÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÆâÁê¤Î°æ¾å³¾¤¬Ìó3¥õ·î¼óÁêÎ×»þÂåÍý¤Ë¡£
§°æ¾å¤Î»°°æ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯¾¦¡¦ºâÈ¶¤ËÀÜ¶á¤·¤Ê¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç»ñºâ¤ËË³¤·¤¯¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤«¤é10Ëü±ß¤Î¸æ¼êµö¶â¤ò²¼»ò¡Ê¤«¤·¡Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¨½÷¹¥¤¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Öä¶¡Ê¤Û¤¦¤¡Ë¡×¡ÊÁÝ¤¤¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Û¤É°¦¿Í¥¢¥ê¡Ë¡£Å·¹Ä¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤¿»þ¤â¡¢¡Ö³§¤Ï±£¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¬¼«Ê¬¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç·é¤¤¡×¤È¹ë¸ì¡£¿ÍºÊ¤À¤Ã¤¿´äÁÒ¶ñ»ë¤Î¼¡½÷¤ò¼óÁê´±Å¡¤Î²¾ÁõÉñÆ§²ñ¤ÇÍ¶ÏÇ¤·¡¢¥´¥·¥Ã¥×µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÚÆÃÄ§¡Û
¼«Éé¿´¡¦Ì¾ÍÀÍß¤¬¶¯¤¯¡¢¼«¤é¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤¬¤Á¤À¤¬ÍÛµ¤¤Ç½÷¹¥¤¡£À³Ê¤¬Ã¸Çñ¡¦ÌµÂ¤ºî¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤»äÀ¸³è¡£É¬¤ºµ¥¼ÖÄÂ¤òÊ§¤¦¤Ê¤É¸ø»äº®Æ±¤ò¤·¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì¤ÏÆÀ°Õ¤À¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÀìÌçÎÎ°è¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤ÎÍø¤¯¥¼¥Í¥é¥ê¥¹¥È¡£Ä´À°ÎÏ¤ÏÈ´·²¡£
¡Ú¹¥¤¡Û
½÷À¡¢ÍÕ´¬¡¢¼ò¡¢ÈüÇÊ±éÁÕ¤òÄ°¤¯¤³¤È¡£
¡Ú¶ì¼ê¡Û
¡¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤¿´Ø·¸¡Ê¤¹¤°È´Å§¤¹¤ë³ä¤Ë¤ÏÌÌÅÝ¸«¤¬°¤¤¡Ë¡£
¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡Ê·ûË¡Ä´ºº¤ÎºÝ¤ÏÀÕÌ³¤Î½Å¤µ¤â¤¢¤ê¿À·Ð¾É¤òÉÂ¤à¤Û¤É¶ìÏ«¡Ë¡£
£ºâÀ¯À¯ºö¡Ê¿ô»ú¤¬¶ì¼ê¤Ç¥É¥ó¥Ö¥ê´ªÄê¡Ë¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
¡µìÄ¹½£ÈÍ¼ç¤ÎÌÓÍø²È¤ËÂÐ¤·À¸³¶·É°Õ¤òÊ§¤¤Â³¤±¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë»Ç¸õ¡Ê¤·¤³¤¦¡Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¸µ¤ÎÂ·Ú¿ÈÊ¬¤ò¹Í¤¨¡¢É¬¤ºËöÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿¡£
¢1963Ç¯¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤ËÂå¤ï¤êÀé±ß»¥¤Î¾ÓÁü¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£½ÂÂô±É°ì¤È¶¥¤¤¡¢¥Ò¥²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¾¡Íø¤·¤¿¤«¡£1984Ç¯¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤ËÊÑ¹¹¡£ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå°Ê¾å¤Ê¤é¡Ö¿·»¥¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿·ôÇäµ¡¤¬²û¤«¤·¤¤¡£
°ËÆ£ ²ì°ì¡¡
¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¹Ö»Õ¡¡
1972Ç¯µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·ÁªÁÈ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÑÀ¸¤Ë°é¤Ä¡£Ë¡À¯Âç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢½¨±ÑÍ½È÷¹»¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È±¿±Ä¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½È÷¹»¡Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¡×¤Ç¹â¹»ÆüËÜ»Ë¡¢Îò»ËÁí¹ç¡¢¸ø¶¦¡¢ÎÑÍý¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¡¢Ãæ³ØÃÏÍý¡¢Îò»Ë¡¢¸øÌ±¤Î9²ÊÌÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÈÆüËÜ°ìÀ¸ÅÌ¿ô¤ÎÂ¿¤¤¼Ò²ñ¹Ö»Õ¡É¡£
Ãø½ñ¡¦´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø²þÄûÈÇ¡¡À¤³¦°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¡ÆüËÜ»Ë¤Î¼ø¶È¡Ù¡¢¡Ø¾Ð¤¦ÆüËÜ»Ë¡Ù¡Ø¡Ö¥«¥²¥í¥¦¥Ç¥¤¥º¡×¤ÇÃæ³ØÎò»Ë¤¬ÌÌÇò¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢KADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø1Æü1¥Ú¡¼¥¸¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯¡ª¡¡Îò»Ë¤ÈÃÏÍý¤Î¿·¤·¤¤¶µÍÜ365¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ï¤·¤¤ Ãæ³Ø¸øÌ±¡Ù¡ÊÊ¸±ÑÆ²¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£