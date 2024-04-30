¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¡È¿¿¿Ä¡É¤Ç¤È¤é¤¨¤ëÊýË¡¡ª¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤Ã¤ÆÁ°·¹¤ò¡Ä¡×¤È¥×¥í¤¬²òÀâ
º£·î¤Ï¥Ä¥¢ー¥×¥í¤¬¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à〝¥¹¥¤¥ó¥°¶¯²½〞¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬Ë¡¤ò¾Ò²ð¡£
³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¡¢¤â¤Ã¤ÈÊý¸þÀ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤â¸ú²ÌÂç¡ª
Ã±¤Ëµå¤òÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅª¤ò¤â¤Ã¤¿Îý½¬¤Ç½Õ¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÂç¤¤¯¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤è¤¦¡ª
Â®¤¯¿¶¤ë¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Á°·¹³ÑÅÙ¤ò¥ー¥×¤·¤ä¤¹¤¤
¥Üー¥ë¤ò¥Õ¥§ー¥¹¤Î¿¿¿Ä¤Ç¤È¤é¤¨¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°Àµ³Î¤ËÈô¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤ÎÁ°·¹³ÑÅÙ¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï¡¢Â¤äÇØÃæ¤ÎÂç¤¤¤¶ÚÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¾ì¹ç¡¢±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤ÆÂ®¤¯¿¶¤ì¤Ð¿¶¤ë¤Û¤É¡¢ÂÎ¤¬µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤êÄÀ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡ÖÁ°·¹¥ー¥×¡×¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Àµ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¼êÂÇ¤Á¤â½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½éŽ¥Ãæµé¼Ô¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤ì¤ÐÁ°·¹³ÑÅÙ¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤
ÂÎ¤¬¾å²¼Æ°¤¹¤ë¤ÈÅö¤¿¤é¤Ê¤¤
¼êÂÇ¤Á¤Ï£Î£Ç
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¿¢ÃÝÍ¦ÂÀ
¡ü¤¦¤¨¤¿¤±¡¦¤æ¤¦¤¿¡¿1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£163㎝¡¢63㎏¡£Àµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥ー¥×Î¨¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£º£µ¨¤Ï¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤Ë´üÂÔ¡£¥»¥¬¥µ¥ßー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹½êÂ°¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ¡¢ÎëÌÚ¹¯²ð
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬¡¢ÁêÅÄ¹î¸Ê