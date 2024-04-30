３０日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：３０ 豪・小売売上高

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：３０ 中・非製造業購買担当者景気指数

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：３０ 仏・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１７：００ 独・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１８：００ ユーロ・四半期ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：３０ 米・四半期雇用コスト指数

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※ベトナム市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：住友林<1911>，日本Ｍ＆Ａ<2127>，ＺＯＺＯ<3092>，コーテクＨＤ<3635>，ＪＳＲ<4185>，大塚ＨＤ<4578>，大塚商<4768>，日電硝<5214>，特殊陶<5334>，大和工<5444>，ＬＩＸＩＬ<5938>，ナブテスコ<6268>，レーザーテク<6920>，ビプロジー<8056>，日ガス<8174>，日本取引所<8697>，東武<9001>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ西日本<9021>，ＪＲ東海<9022>，南海電<9044>，商船三井<9104>，ＳＧＨＤ<9143>，三菱倉<9301>，東電ＨＤ<9501>，関西電<9503>，中国電<9504>，東北電<9506>，九州電<9508>，Ｍ＆Ａ総研<9552>ほか

※海外企業決算発表：アマゾン・ドット・コム，アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ），マクドナルド，コカ・コーラ，スリーエム（３Ｍ）ほか



出所：MINKABU PRESS