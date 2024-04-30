本日の予定【経済指標】
【日本】
雇用統計（3月）08:30
予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)
予想 1.26倍 前回 1.26倍（有効求人倍率)
鉱工業生産（速報値）（3月）08:50
予想 3.1% 前回 -0.6%（前月比)
予想 -4.6% 前回 -3.9%（前年比)
【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30
予想 N/A 前回 50.8（製造業PMI（購買担当者指数）)
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30
予想 N/A 前回 53.0（非製造業PMI（購買担当者指数）)
財新製造業PMI（4月）10:45
予想 N/A 前回 51.1（財新製造業PMI)
【豪州】
小売売上高（3月）10:30
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）14:30
予想 N/A 前回 0.1%（前期比)
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
ドイツ小売売上高（3月）15:00
予想 1.2% 前回 -1.7%（-1.9%から修正）（前月比)
予想 N/A 前回 1.9%（1.7%から修正）（前年比)
ドイツ雇用統計（4月）16:55
予想 N/A 前回 5.9%（失業率)
予想 N/A 前回 0.4万人（失業者数)
ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）17:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前期比)
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.4%（季調前前年比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）18:00
予想 N/A 前回 0.0%（前期比)
予想 N/A 前回 0.1%（前年比)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（4月）18:00
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（前年比)
予想 N/A 前回 2.9%（コア・前年比)
【スイス】
KOFスイス先行指数（4月）16:00
予想 N/A 前回 101.5（KOFスイス先行指数)
【南アフリカ】
貿易収支（3月）21:00
予想 N/A 前回 140.0億ランド（貿易収支)
【米国】
雇用コスト指数（2024年 第1四半期）21:30
予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)
住宅価格指数（2月）22:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00
予想 N/A 前回 6.59%（前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）22:45
予想 45.1 前回 41.4（シカゴ購買部協会景気指数)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00
予想 104.0 前回 104.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります
雇用統計（3月）08:30
予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)
予想 1.26倍 前回 1.26倍（有効求人倍率)
鉱工業生産（速報値）（3月）08:50
予想 3.1% 前回 -0.6%（前月比)
予想 -4.6% 前回 -3.9%（前年比)
【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30
予想 N/A 前回 50.8（製造業PMI（購買担当者指数）)
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30
予想 N/A 前回 53.0（非製造業PMI（購買担当者指数）)
財新製造業PMI（4月）10:45
予想 N/A 前回 51.1（財新製造業PMI)
【豪州】
小売売上高（3月）10:30
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）14:30
予想 N/A 前回 0.1%（前期比)
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
ドイツ小売売上高（3月）15:00
予想 1.2% 前回 -1.7%（-1.9%から修正）（前月比)
予想 N/A 前回 1.9%（1.7%から修正）（前年比)
ドイツ雇用統計（4月）16:55
予想 N/A 前回 5.9%（失業率)
予想 N/A 前回 0.4万人（失業者数)
ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）17:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前期比)
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.4%（季調前前年比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）18:00
予想 N/A 前回 0.0%（前期比)
予想 N/A 前回 0.1%（前年比)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（4月）18:00
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（前年比)
予想 N/A 前回 2.9%（コア・前年比)
【スイス】
KOFスイス先行指数（4月）16:00
予想 N/A 前回 101.5（KOFスイス先行指数)
【南アフリカ】
貿易収支（3月）21:00
予想 N/A 前回 140.0億ランド（貿易収支)
【米国】
雇用コスト指数（2024年 第1四半期）21:30
予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)
住宅価格指数（2月）22:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00
予想 N/A 前回 6.59%（前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）22:45
予想 45.1 前回 41.4（シカゴ購買部協会景気指数)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00
予想 104.0 前回 104.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります