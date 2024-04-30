【日本】

雇用統計（3月）08:30

予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)

予想 1.26倍 前回 1.26倍（有効求人倍率)



鉱工業生産（速報値）（3月）08:50

予想 3.1% 前回 -0.6%（前月比)

予想 -4.6% 前回 -3.9%（前年比)



【中国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30

予想 N/A 前回 50.8（製造業PMI（購買担当者指数）)



非製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30

予想 N/A 前回 53.0（非製造業PMI（購買担当者指数）)



財新製造業PMI（4月）10:45

予想 N/A 前回 51.1（財新製造業PMI)



【豪州】

小売売上高（3月）10:30

予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)



【ユーロ圏】

フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）14:30

予想 N/A 前回 0.1%（前期比)

予想 N/A 前回 0.7%（前年比)



ドイツ小売売上高（3月）15:00

予想 1.2% 前回 -1.7%（-1.9%から修正）（前月比)

予想 N/A 前回 1.9%（1.7%から修正）（前年比)



ドイツ雇用統計（4月）16:55

予想 N/A 前回 5.9%（失業率)

予想 N/A 前回 0.4万人（失業者数)



ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）17:00

予想 N/A 前回 -0.3%（前期比)

予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)

予想 N/A 前回 -0.4%（季調前前年比)



ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）18:00

予想 N/A 前回 0.0%（前期比)

予想 N/A 前回 0.1%（前年比)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（4月）18:00

予想 N/A 前回 0.8%（前月比)

予想 N/A 前回 2.4%（前年比)

予想 N/A 前回 2.9%（コア・前年比)



【スイス】

KOFスイス先行指数（4月）16:00

予想 N/A 前回 101.5（KOFスイス先行指数)



【南アフリカ】

貿易収支（3月）21:00

予想 N/A 前回 140.0億ランド（貿易収支)



【米国】

雇用コスト指数（2024年 第1四半期）21:30

予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)



住宅価格指数（2月）22:00

予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00

予想 N/A 前回 6.59%（前年比)



シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）22:45

予想 45.1 前回 41.4（シカゴ購買部協会景気指数)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00

予想 104.0 前回 104.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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