【日本】
雇用統計（3月）08:30
予想　2.6%　前回　2.6%（完全失業率)
予想　1.26倍　前回　1.26倍（有効求人倍率)

鉱工業生産（速報値）（3月）08:50　
予想　3.1%　前回　-0.6%（前月比)　
予想　-4.6%　前回　-3.9%（前年比)

【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30
予想　N/A　前回　50.8（製造業PMI（購買担当者指数）)

非製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30
予想　N/A　前回　53.0（非製造業PMI（購買担当者指数）)

財新製造業PMI（4月）10:45
予想　N/A　前回　51.1（財新製造業PMI)

【豪州】
小売売上高（3月）10:30
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)

【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）14:30　
予想　N/A　前回　0.1%（前期比)　
予想　N/A　前回　0.7%（前年比)

ドイツ小売売上高（3月）15:00
予想　1.2%　前回　-1.7%（-1.9%から修正）（前月比)
予想　N/A　前回　1.9%（1.7%から修正）（前年比)

ドイツ雇用統計（4月）16:55
予想　N/A　前回　5.9%（失業率)　
予想　N/A　前回　0.4万人（失業者数)

ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）17:00　
予想　N/A　前回　-0.3%（前期比)
予想　N/A　前回　-0.2%（前年比)
予想　N/A　前回　-0.4%（季調前前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）18:00
予想　N/A　前回　0.0%（前期比)
予想　N/A　前回　0.1%（前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（4月）18:00
予想　N/A　前回　0.8%（前月比)　
予想　N/A　前回　2.4%（前年比)　
予想　N/A　前回　2.9%（コア・前年比)

【スイス】
KOFスイス先行指数（4月）16:00　
予想　N/A　前回　101.5（KOFスイス先行指数)

【南アフリカ】
貿易収支（3月）21:00
予想　N/A　前回　140.0億ランド（貿易収支)

【米国】
雇用コスト指数（2024年 第1四半期）21:30
予想　1.0%　前回　0.9%（前期比)

住宅価格指数（2月）22:00
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00
予想　N/A　前回　6.59%（前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）22:45
予想　45.1　前回　41.4（シカゴ購買部協会景気指数)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00
予想　104.0　前回　104.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります