·î¼ý35Ëü±ß¡¦60Âå¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢Ç¯¶â¡Ö·î5,000±ß¡×Ää»ß¤ËÊ°³´¤âµÞÅ¸³«¡¢¡ÖÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤Ë´¿´î¤·¤¿¥ï¥±
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢¼ýÆþ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»Ùµë³Û¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤êÇ¯¶â¤¬Ää»ß¤È¤Ê¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢Æ¯¤¯¹âÎð¼Ô¤Î2³ä¼å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡£¡Ö°ìÉô¤Ç¤â¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ô¤®¤¹¤®¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬¸º³Û¤È¤Ê¤ë¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×
¡½¡½60ºÐ°Ê¾å¤ÇÆ¯¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤é¤·¤¤¤è
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Î¤³¤È¡£60ºÐ°Ê¹ß¤ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·î³Û¡×¤È¡Ö·îµë¡¦¾ÞÍ¿¡ÊÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤Î¾ÞÍ¿¤Î1/12¡Ë¡×¤Î¹ç·×¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ç¯¶â¤¬Ää»ß¡Ê¸º³Û¡Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÂ´¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡ÊÊ¿¶ÑÇ¯Îð42.6ºÐ¡Ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑµëÍ¿¤Ï·î¼ý¤Ç40.8Ëü±ß¡¢¾ÞÍ¿¤â´Þ¤á¤¿Ç¯¼ý¤Ï673.6Ëü±ß¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂçÂ´ÃËÀ¡¦Àµ¼Ò°÷¡×¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊµëÍ¿¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤òµ¡¤ËºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¡¢ÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÂçÂ´ÃËÀÈóÀµµ¬¼Ò°÷¡×¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
65ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢Ê¿À®15Ç¯3·î°ÊÁ°¤ÈÊ¿À®15Ç¯4·î°Ê¹ß¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤Çµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿À®15Ç¯3·î°ÊÁ°
Ê¿¶ÑÉ¸½àÊó½··î³Û¡ß7.125/1,000¡ßÊ¿À®15Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤Î·î¿ô
¢Ê¿À®15Ç¯4·î°Ê¹ß
Ê¿¶ÑÉ¸½àÊó½·³Û¡ß5.481/1,000¡ßÊ¿À®15Ç¯4·î°Ê¹ß¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤Î·î¿ô
´Ê°×Åª¤Ë¢¤Ç65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö138.1Ëü±ß¡¢·î11.5Ëü±ß¡£Ê»µë¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢·î18.3Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÉôÊ¬¤È¡¢¾ÞÍ¿¤Ê¤É¤â²ÃÌ£¤·¤¿µëÍ¿¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ää»ß³Û¤Ï¡Ö¡Ê´ðËÜ·î³Û¡ö1¡ÜÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡ö2¡Ý»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¡Ë¡ß1/2¡×¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡§Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÇ¯³Û¡Ë¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿³Û¤Ç¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤Ï½ü¤¯
¡ö2¡§·îµë¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¤Ë¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Î¾ÞÍ¿¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿³Û¤òÂ¤·¤¿³Û
·ÀÌó¼Ò°÷¤Î60ÂåÃËÀ¡¢µëÎÁ¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¤â¡ÖÇ¯¶â°ìÉôÄä»ß¡×¢ª¡ÖÇ¯¶âÁ´³Û»Ùµë¡×¤Î¥ï¥±
¡½¡½¤Þ¤µ¤«¡¢²Ô¤®¤¹¤®¤ÇÇ¯¶â¸º³Û¡£¤¿¤È¤¨¡¢5,000±ß¤Ç¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿
¤½¤ó¤Êº¨¤ßÀá¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£5,000±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ÈµëÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³Û¤¬¡¢»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤ò1Ëü±ß¤Û¤É¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢1¥õ·î¤Ç5,000±ß¡¢1Ç¯¤À¤È6Ëü±ß¤ÎÇ¯¶âÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È¤â·ù¤Êµ¤Ê¬¡Ä¡ÄÃËÀ¤¬º¨¤ß¿É¤ß¤òÒì¤¯¤Î¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬°ìÅ¾¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬Á´³Û»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÅê¹Æ¡£ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤é¡ØÇ¯¶â³Û²þÄêÄÌÃÎ½ñ¡Ù¤¬ÆÏ¤¡¢Ç¯¶âÄä»ß¤¬²ò½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¡¢·î¼ý¤Ï35Ëü±ß¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¸ºµë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¡£»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤Ï°ÊÁ°¡¢60ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤È65ºÐ°Ê¹ß¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ4Ç¯4·î¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸³Û¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´À°³Û¤ÏËèÇ¯4·î¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¤Ï47Ëü±ß¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤Ï48Ëü±ß¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Ï50Ëü±ß¤È¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾å¸Â°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¡¢À²¤ì¤ÆÇ¯¶â¤ÏÁ´³Û»Ùµë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤¬°ú¾å¤²¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼õµë¤¹¤ëÇ¯¶â³Û¤â¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·×»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µëÎÁ¡¢Ç¯¶â¼õµë³Û¡¢Ä´À°³Û¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´³Û»Ùµë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÇ¯¶âÄä»ß¤«¡£°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¡£ËÜÍè¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤â°ìÄê³Û¤ÎÇ¯¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¡×¤Î°ìÌÌ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Ç¯¶â¤Ï4,500²¯±ß¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ÎÆ¯¤¯°ÕÍß¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤äÇÑ»ß¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏµëÉÕ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢µëÉÕ¿å½à¤ò²¼¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤â¡£¤Ê¤ó¤È¤âÇº¤Þ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡Øºß¿¦Ãæ¤ÎÇ¯¶â¡Ù
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡Ù