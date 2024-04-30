日本相撲協会は３０日、大相撲夏場所（５月１２日初日、両国国技館）の新番付を発表した。

元大関の朝乃山（高砂）が２０２１年秋場所以来３年ぶりの三役となる再小結に。新入幕から２場所連続で１１勝を挙げた大の里（二所ノ関）は、新小結に昇進した。初土俵から所要６場所での新三役は、同５場所の逸ノ城に次ぐ２位のスピード記録となる。

欧勝馬（鳴戸）と時疾風（時津風）が新入幕。水戸龍（錦戸）、友風（二所ノ関）、宝富士（伊勢ケ浜）が再入幕を果たした。

妙義龍（境川）は１８年初場所以来６年ぶり、遠藤（追手風）は１６年春場所以来８年ぶりに十両に降下した。

〈大相撲夏場所 幕内番付〉

【横綱】照ノ富士

【大関】豊昇龍、琴ノ若改め琴桜、貴景勝、霧島

【関脇】若元春、阿炎

【小結】朝乃山、大の里

【前頭１】熱海富士、大栄翔

【前頭２】、平戸海、豪ノ山

【前頭３】高安、翔猿

【前頭４】王鵬、宇良

【前頭５】阿武咲、明生

【前頭６】尊富士、翠富士

【前頭７】錦木、御嶽海

【前頭８】隆の勝、琴勝峰

【前頭９】玉鷲、正代

【前頭１０】湘南乃海、金峰山

【前頭１１】佐田の海、北勝富士

【前頭１２】一山本、錦富士

【前頭１３】水戸龍、美ノ海

【前頭１４】竜電、欧勝馬

【前頭１５】時疾風、狼雅

【前頭１６】友風、宝富士

【前頭１７】剣翔