ギタリスト布袋寅泰(62)が29日までにインスタグラムを更新。京都でのひとときを語った。

29日に京都府で開催の「MAIDURU PLAYBACK FES.2024」に出演した布袋は「ホテ散歩@京都。ライブの前の興奮からか早朝に目が覚めてしまいホテルの朝食を待って久しぶりのホテ散歩へ」と京都に滞在していることを報告。散歩の様子を動画でアップし、京都の風景や神社での自撮りショットなどを次々と投稿した。

布袋は「イヤフォンの音楽はリリースされたばかりのDavid GilmoreのThe Piper’s Callと、最近お気に入りのSinead HarnettのアルバムBoundaries」と散歩中に聞いているという音楽を紹介し「美味しい空気と神聖な気に溢れた聖地を小走りし、以前膝が調子悪い時にお参りした護王神社へ御礼参りと、今日から始まるいくつかのステージの無事を祈願する。こうして心を鎮めて日々の幸せに感謝する場所がたくさんある日本は、やはり豊かな国だやと思う」と神社へ参拝し、これからのステージへ思いを寄せたと話した。

続けて「さぁ舞鶴プレイバックフェス! 盛り上げますよ! 雨が降っても関係ない。心をスカッと晴らせます。お楽しみに! See you soon guys!!!」とイベントへの意気込みを語った。

この投稿にフォロワーからは「舞鶴プレイバックでおもっきり布袋魂をぶちかましてくださいね」「お天気が心配ですが布袋さんがステージに立ったら雨も止みますね」とステージに期待を寄せる声が相次いだ。