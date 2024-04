英語力を上げるには、多くの「定型表現」を身につけることがカギ

なぜ英単語と文法を一生懸命勉強しても英語を使いこなせないのか? どのような英語学習が効果的なのか?

いま注目を集めているのが、「定型表現」だ。文法と単語を学ぶだけでは身につかない「決まり文句」を知ることで、英語力を飛躍的に高めることができるだろう。

定型表現はなぜ重要で、どのような種類があり、どう学習するのがいいのか? 『英語は決まり文句が8割 今日から役立つ「定型表現」学習法』では、そのすべてをわかりやすく解説している。

インプットにも役立つ!

定型表現に関する知識は、英語を話したり書いたり(=アウトプット)する時だけではなく、読んだり聞いたり(=インプット)する際にも役立ちます。

例えば、以下の英文の意味を考えてください。

⑴It’s good to be reminded that Frank always seems to have a few tricks up his sleeve.

⑵The young woman was trying to come to terms with her husband’s untimely death.

⑶A: I can’t believe you said my cooking was awful.

B: Chill out, I was only pulling your leg.

⑷Honesty pays in the long run.

⑸Around 1.5 million people are working under the table in Romania.

⑹A: We can’t do this. I-I didn’t want you to kiss me.

B: I know. I know. It was out of line. I got carried away.

⑺Student: Could you sign this document for me, please?

Clerk: Come again?

Student: Why should I come again? I am here now.

解答

⑴It’s good to be reminded that Frank always seems to have a few tricks up his sleeve.

「フランクはいつも、いくつかの奥の手を隠し持っていることを覚えておくと良い」という意味です。sleeveは「(衣服の)袖」という意味ですが、have ... up one’s sleeveで、「〜を密かに用意している、奥の手として〜がある」という意味になります。マジックの仕掛けを袖に仕込んでいる手品師をイメージすると良いでしょう。

⑵The young woman was trying to come to terms with her husband’s untimely death.

「その若い女性は夫の早すぎる死を受け入れようとしていた」という意味です。come to terms withは、「〜と折り合いをつける」という意味の定型表現です。

⑶A: I can’t believe you said my cooking was awful.

B: Chill out, I was only pulling your leg.

(『英語イディオム語源辞典 語源とイラストでスラスラ覚える』(講談社)p. 135より)

「A:私が料理下手なんてひどい」「B:怒らないでよ。からかっていただけだよ」が正解です。pull A’s legは直訳すると「〜の足を引っ張る」ですが、「(冗談を言って)〜をからかう」という意味の定型表現です。なお、日本語の「足を引っ張る」には「邪魔をする」という比喩的な意味もありますが、pull A’s legにそのような意味はありません。また、chill outは「落ち着く、冷静になる」という意味の定型表現です。

⑷Honesty pays in the long run.

「正直にしていることが結局は得だ」という意味です。payは「支払う」という意味が一般的ですが、「もうかる、ためになる、損にならない」という意味もあります。honesty paysで「正直にしていて損はない」という意味です。また、in the long runは「結局は」という意味の定型表現です。『試験にでる英単語』(青春出版社)によると、この英文を「オネスティ氏が、ずっと走って行って、支払ってくれました」と訳した学習者がいたそうです。honesty pays, in the long runという定型表現を知っていれば、このような間違いをすることはなかったでしょう。

⑸Around 1.5 million people are working under the table in Romania.

(https://business-review.eu/business-review-supplements-guides/)

「ルーマニアでは約150万人が違法に働いている」という意味です。under the tableは直訳すると「テーブルの下で」という意味ですが、「違法に、こっそりと」という比喩的な意味も持つ定型表現です。ちなみに、Google翻訳でこの文章を和訳すると、「ルーマニアでは約150万人がテーブルの下で働いています」と出力されました。昨今の機械翻訳の発展はめざましいものがありますが、うまく翻訳できない定型表現もまだあるようです。

⑹A: We can’t do this. I-I didn’t want you to kiss me.

B: I know. I know. It was out of line. I got carried away.

(https://www.inkslingerpr.com/2015/05/21/the-magnolia-affair-by-t-a-foster/)

『The Magnolia Affair』という小説の抜粋です。思わずキスをしてしまった男性に対して、女性が「だめよ。キスして欲しくなかった」と言い、男性が「わかってる。わかってる。悪かった。つい我を忘れてしまって」と言っている場面です。out of lineは「列を乱して」が文字通りの意味ですが、「節度をわきまえない、失礼な、並外れた」という意味も持つ定型表現です。また、carry awayは「〜を運び去る」という文字通りの意味に加えて、「我を忘れさせる、夢中にする」といった比喩的な意味もあります(比喩的な意味では、Let’s not get carried away.やI just got carried away.など、受け身で使うのが普通です)。

⑺Student: Could you sign this document for me, please?

Clerk: Come again?

Student: Why should I come again? I am here now.(*1)

留学生と大学職員の会話です。留学生が「この書類にサインしてもらえますか?」と依頼し、職員がCome again?と答えています。Come again?は相手の言うことが聞き取れない際に、「何ですって?」「もう一度言ってくれますか」という意味で使う定型表現です(相手の言うことが信じられない際に、「うそだろう」という意味で使うこともあります)。この定型表現を知らなかった留学生はこれを文字通りに解釈し、「また今度来てください」という意味だと勘違いしてしまったようです。そのため、「どうして出直さないといけないんですか? 今ここにいますよ」と返答しています。

⑴はhave ... up one’s sleeve、⑵はcome to terms with、⑶はchill outやpull A’s leg、⑷はhonesty paysやin the long run、⑸はunder the table、⑹はout of lineやget carried away、⑺はCome again?などの定型表現を知らないと、正確な理解は困難です。英語を話したり書いたりする時だけではなく、読んだり聞いたりする際にも、定型表現の知識は不可欠です。

定型表現を知ることで言語使用の正確性が高まるということは、大学入試やTOEICなどのテストで高得点をとる上でも、定型表現の知識が不可欠ということでもあります。多くの定型表現を身につけることで、英語の運用力はもちろん、英語試験のスコアを高めるきっかけも得られるでしょう。

英語学習書が示す定型表現の重要性

定型表現の重要性は、近年ベストセラーとなっている英語学習書からもうかがえます。

2019年以降、倉林秀男氏・河田英介氏の『ヘミングウェイで学ぶ英文法』(アスク)や、北村一真氏の『英文解体新書』(研究社)シリーズなど、英文解釈に関する書籍が大きな話題となっています。

これらの書籍は、文法学習を通して英文を正確に読解することを目指したものであり、文法と読解を前面に押し出した書籍と一般的には認識されています(『英語が出来ません』KADOKAWA)。しかし、これらの書籍では、文法事項だけでなく、多くの定型表現も紹介されています。

例えば、『ヘミングウェイで学ぶ英文法』ではkeep from ...ing(〜するのをやめる)、commence to do(〜し始める)、put on(〜を着る)、get dressed(着替える)、think about(〜について考える)、『英文解体新書』ではbe likely to do(〜しがちである)、as expected(予想通り)、there is no question of ...(〜ということはありえない)、emerge as ...(〜として頭角を現す)、in the shadow of ...(〜の影響の中で、〜を背負って)など多数の定型表現が解説されています。

文法と読解をメインに据えた(と一般的には考えられている)書籍で多くの定型表現が解説されていることは、言語学習における定型表現の重要性を示唆しています(*2)。

(*1) Kecskes, I. (2018). Formulaic language and its place in intercultural pragmatics. In A. Siyanova-Chanturia & A. Pellicer-Sánchez (Eds.), Understanding Formulaic Language: A Second Language Acquisition Perspective (pp. 132-149). Routledge.

(*2) 『英文解体新書』の著者である北村一真氏による『英語の読み方』(中央公論新社)では、熟語・イディオムを含む語彙力が読解力育成に欠かせないことが第1章で明記されています。

英語は「決まり文句」が8割! 第二言語習得の専門家が説く、定型表現を学ぶ「8つの利点」