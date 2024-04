【英語学習】多くの定型表現を知っている人はスピーキング力も高かった！

なぜ英単語と文法を一生懸命勉強しても英語を使いこなせないのか? どのような英語学習が効果的なのか?

いま注目を集めているのが、「定型表現」だ。文法と単語を学ぶだけでは身につかない「決まり文句」を知ることで、英語力を飛躍的に高めることができるだろう。

定型表現はなぜ重要で、どのような種類があり、どう学習するのがいいのか? 『英語は決まり文句が8割 今日から役立つ「定型表現」学習法』では、そのすべてをわかりやすく解説している。

定型表現が重要な理由

「英語は『決まり文句』が8割! 第二言語習得の専門家が説く、定型表現を学ぶ『8つの利点』」で述べた通り、母語話者の書いたり話したりした言葉のうち、5〜8割程度が定型表現で構成されているという推計があります。母語話者はなぜこんなにも多くの定型表現を使うのでしょうか?

それは、定型表現を使うことには多くの利点があるからです。英語学習者である我々も、定型表現を使うことで多くのメリットを享受できます。

利点1:言語使用の正確性が上がる

定型表現を用いる1つ目の利点は、言語使用の正確性が高まることです。

例えば、以下の表現を英語にしてください。

⑴私の上司は私のことをいつもフォローしてくれます。

⑵今晩、遊びに出かけようよ。

⑶私の母は切手を収集するのが好きです。

⑷劇場内では携帯電話はマナーモードに設定するか、電源をお切りください。

⑸昨晩あなたの夢を見ました

⑹電車がとても寒かったので、自分の息が白かった。

⑺(相手の言うことが信じられず)うそでしょ?

解答

⑴私の上司は私のことをいつもフォローしてくれます。

My boss always looks out for me.が自然です。日本語の「フォローする」に対応する英語表現は、look out for(〜に気をつける、〜の世話をする、〜を守る)です。日本語につられてMy boss alwaysfollowsme.と言うと、「私の上司はいつも私の後をつけてきます」というストーカーまがいの意味になりますので、注意しましょう(『日本人のエイゴ言い間違い!』アルク)。

⑵今晩、遊びに出かけようよ。

Let’s go out this evening.が自然です。「遊ぶ=play」と覚えている方が多いかもしれませんが、playは「子どもがおもちゃやゲームなどで遊ぶ」ことを指すことが多く、大人の場合はgo outやhang outが適切です(『日本人の9割が間違える英語表現100』筑摩書房)。

⑶私の母は切手を収集するのが好きです。

My mother is fond of collecting stamps. My mother likes to collect stamps. My mother likes collecting stamps.などが自然です。「集める」に対応する英単語には、collectの他にgatherがあります。しかし、gatherは一ヵ所に寄せ集めるイメージで、「趣味として計画的に収集する」という場合は、gatherではなくcollectを使います。

⑷劇場内では携帯電話はマナーモードに設定するか、電源をお切りください。

While you are in the theater, please set your mobile phone to silent mode, or switch [turn] off your device.が自然です。日本語では「マナーモード」と言いますが、これは和製英語であり、英語ではsilent modeと言うことに注意しましょう。

⑸昨晩あなたの夢を見ました。

I had a dream about you last night.またはI dreamed about you last night.が適切です。日本語の「夢を見る」を直訳すると*see a dreamとなりますが、正しくはhave a dreamです(『日本人の9割が間違える英語表現100』筑摩書房)。

⑹電車がとても寒かったので、自分の息が白かった。

The train was so cold that I could see my own breath.が自然です。日本語では「息が白い」と言いますが、英語ではsee one’s own breath、つまり「自身の息が見える」と表現します。

⑺(相手の言うことが信じられず)うそでしょ?

Are you sure [serious]? You must be joking. I don’t believe you. No kidding!などが適切です。「うそ=lie」「うそつき=liar」という連想から、You must be lying.やYou’re a liar.と言いたくなるかもしれません。しかし、日本語の「うそ」「うそつき」と違い、lieやliarは強い非難・軽蔑の感情を含みます。そのため、「うそでしょ?」という軽い気持ちでYou’re a liar.と言うと、相手の人格を否定したり、ケンカを売っていると誤解されるおそれがあります。

多くの定型表現を知る人は、スピーキング力も高い

⑴〜⑺に共通するのは、いずれも定型表現の知識が不可欠なことです。

⑴ではlook out for、⑵ではgo outやhang out、⑶ではcollect stamps、⑷ではsilent modeやswitch [turn] off、⑸ではhave a dream、⑹ではsee one’s own breath、⑺ではAre you sure[serious]?やYou must be jokingなどの定型表現の知識がないと、意味内容を正確に伝えるのは困難です。

これらの定型表現を知らずに、gather stamps, play, manner mode, You’re a liar.など自己流の表現を使っていると、意味がうまく伝わらなかったり、思わぬ誤解につながってしまったりします。

英語における語彙力とスピーキング力の関係を調べた研究では、個別の単語に関する知識よりも、定型表現に関する知識の方がスピーキング力との関係が強いことも示唆されています(*1)。

つまり、たくさんの単語を知っている学習者よりも、たくさんの定型表現を知っている学習者の方が、スピーキング力が高い傾向にあったということです。英語で発信する際には、単語はもちろん、定型表現に関する知識も欠かせません。

