¡Ö°¦¤È¤¤¤¦»ú¤Ï¿¿¿´¡Ê¿¿¤óÃæ¤Ë¿´¤¬¤¢¤ë¡Ë¡¢Îø¤È¤¤¤¦»ú¤Ï²¼¿´¡Ê²¼¤Ë¿´¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤òÄ¶¤¨¤ë½¨°ï¤¹¤®¤ëÊ¸»úÍ·¤Ó¡¦¥Ù¥¹¥È1
¡Ö°¦¤È¤¤¤¦»ú¤Ï¿¿¿´¡Ê¿¿¤óÃæ¤Ë¿´¤¬¤¢¤ë¡Ë¡¢Îø¤È¤¤¤¦»ú¤Ï²¼¿´¡Ê²¼¤Ë¿´¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤òÄ¶¤¨¤ë½¨°ï¤¹¤®¤ëÊ¸»úÍ·¤Ó¤Ï¡Ä¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÂç´îÍø¤Î¤ªÂê¤ò½ÐÂê¤·¤Æ¤¤¿¡ÖË·¼ç¡×»á¤À¡£¤¤¤Þ¤ä¶õÁ°¤Î¡ÖÂç´îÍø¥Ö¡¼¥à¡×¡£Âç´îÍø¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼Ð¤á¾å¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ë¤Ï¡¢¡ÖÌÌÀÜ¤Ç¤Î°ì¸À¡×¡ÖLINE¤Ç¤Î¤¦¤Þ¤¤ÊÖ¤·¡×¡Ö°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤ò¸ýÀâ¤¯¸ÀÍÕ¡×¡Ö¿·´ë²è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ë¡ÈËüÇ½¥¹¥¥ë¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç´îÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ»×¹ÍË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÏÃÂê¤ÎÃø½ñ¡ØÂç´îÍø¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤È¯ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤ÇÊª»ö¤ò¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤òÄ¶¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¡×¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢Âç´îÍøÅª¤Ê»×¹ÍË¡¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¼ï²¬ ·ò¡Ë
À©Ìó¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¡Ä¡Ä¡£¥Á¡¼¥ó¡£
¡¡¤Ï¤¤¡¢¤ª¤½¤é¤¯²¿¤â»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÂê¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ø¹»¤Ï·ù¤À¡£¤É¤¦¤¤¤¦³Ø¹»¡©¡×
¡¡¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤·¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¸ÂÄêÅª¤Ê¾ò·ï¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ¬¤¬¤°¤ë¤°¤ë¤È¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¹æ¡×¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸«¤ë
¡¡ÌÌÇò¤¤È¯ÁÛ¤ò½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÊ¸»ú¤òµ¹æ¤È¤·¤Æ¸«¤ëÊýË¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¡ÖÊ¸»ú¡×¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤è¤¯¡¢¡Ö¿Í¤È¤¤¤¦»ú¤Ï¿Í¤È¿Í¤¬»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡Ö°¦¤È¤¤¤¦»ú¤Ï¿¿¿´¡Ê¿¿¤óÃæ¤Ë¿´¤¬¤¢¤ë¡Ë¡¢Îø¤È¤¤¤¦»ú¤Ï²¼¿´¡Ê²¼¤Ë¿´¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×
¡¡¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢½Ö´ÖÅª¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤À¤«¤é²¿¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢Âç´îÍø¤Î¾ì¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¿Í¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤Ç¤¹¡£
¡Ò¤ªÂê¡Ó
¡Ö¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤¬X¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×Áª¼ê¸¢
¡Ò²óÅú¡Ó
¡¡´³»Ù¤Î¡ÖÆÓ¡×¤¬10ÈÖ¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¡µ¡Ê¤Í¡Ë¡¡¶¡Ê¤¦¤·¡Ë¡¡·¡Ê¤È¤é¡Ë¡¡¸¡Ê¤¦¡Ë¡¡¹¡Ê¤¿¤Ä¡Ë¡¡
¡¡º¡Ê¤ß¡Ë¡¡»¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡¡¼¡Ê¤Ò¤Ä¤¸¡Ë¡¡½¡Ê¤µ¤ë¡Ë¡¡¾¡Ê¤È¤ê¡Ë¡¡XI¡Ê¤¤¤Ì¡Ë¡¡XII¡Ê¤¤¡Ë
¡¡Ææ²ò¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¡ÖX¡×¤òµ¹æ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¡¢¿ô»ú¤Ç½½¤òÉ½¤¹¡ÖX¡×¤È¤¤¤¦µ¹æ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢½çÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¡¡ÃÏÆ»¤ËÄ´¤Ù¤¿¿Í¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÂç´îÍø¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ë