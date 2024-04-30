À¶½Õ¡¢ÌÇÂ¿¤Ë½Ð¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡¡¾×·â¹ðÇò¡õÍýÍ³ÅÇÏª¡Ö½Ð¶Ø¤¬Â¿¤¤¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀ¶½Õ¤¬¡¢¤¤ç¤¦4·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶½Õ¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤é¤·¤¤Ëë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ÎÌÏÍÍ
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤ëÍÌ¾¿Í¡×¤¬½¸·ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤À¶½Õ¤Î½Ð±é¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¶Ã¤¯¡£À¶½Õ¼«¿È¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð¤¿¤¤ÇÉ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡û¡û¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ä¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¶½Õ¤Ï¡Ö½Ð¶Ø¤¬Â¿¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤«¤éµö¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÀí¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¥é¥¸¥ª¶É¼çºÅ¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥È¥ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¼çºÅ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ì¡ª¡×¤ÈÀâ¶µ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤¢¤¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶½Õ¤Î¤Û¤«¡¢¹ÓÀî¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢µ×ÊÆÅÄ¹¯¼£¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¡¢Åª¾ì¹À»Ê¡¢´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶½Õ¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤é¤·¤¤Ëë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ÎÌÏÍÍ
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤ëÍÌ¾¿Í¡×¤¬½¸·ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤À¶½Õ¤Î½Ð±é¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¶Ã¤¯¡£À¶½Õ¼«¿È¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð¤¿¤¤ÇÉ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡û¡û¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ä¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡À¶½Õ¤Î¤Û¤«¡¢¹ÓÀî¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢µ×ÊÆÅÄ¹¯¼£¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¡¢Åª¾ì¹À»Ê¡¢´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£