º£Æü30Æü¡¡ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë±«¡¡Åì³¤¤ä´ØÅì¤Î±«¤ÏÃëº¢¤Þ¤Ç¡¡¥à¥·¥Ã¤È¤·¤¿½ë¤µ¤¬Â³¤¯
º£Æü30Æü(²Ð)¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë±«¡£Åì³¤¤ä´ØÅì¤Î±«¤ÏÃëº¢¤Ë¤Ï¤ä¤à¸«¹þ¤ß¡£²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¾µ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¥à¥·¥à¥·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡£
Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡¡ÍîÍë¡¦ÆÍÉ÷¤Ê¤É¤Î¤ª¤½¤ì¤â
º£Æü30Æü(²Ð)¤Ï¡¢ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤òÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤ËÈ¯À¸¤·¡¢Ìë¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤Ø¤È¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ËÜ½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢µÞ¤Ë¶¯¤Þ¤ë±«¤äÍîÍë¡¢ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÆÃÏ¤Ç±«¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë
º£Æü30Æü(²Ð)¤Î³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Ï¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«ÈÕ¤òÃæ¿´¤Ë½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶å½£¤Ï¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤Ï²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Í¹ñ¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶áµ¦¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÆîÉô¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤âËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åì³¤¤È´ØÅì¹Ã¿®¤Ï¡¢Ãëº¢¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±è´ßÉô¤Ç¤ÏÍë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ê¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ï±«¤¬¤ä¤à¤â¤Î¤Î¡¢±À¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌÎ¦¤Ï»þ¤ª¤ê±«¤¬¹ß¤ê¡¢Ä«ÈÕ¤Ï±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢¥¶¥Ã¤È±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Û¤É±«¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢±è´ßÉô¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü29Æü(·î:¾¼ÏÂ¤ÎÆü)¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«Äã¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æì¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤¬30¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÆáÇÆ¤Ï6·îÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤â¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤é¤º¡¢¥à¥·¥à¥·¤È¤·¤¿½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶å½£¤È»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¤Ï25¡îÁ°¸å¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤äÅì³¤¤Ï23¡î¤«¤é24¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥à¥·¥Ã¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¹Ã¿®¤Ï23¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤ÏºòÆü29Æü(·î:¾¼ÏÂ¤ÎÆü)¤è¤ê5¡î°Ê¾åÄã¤¤½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«¾å¤¬¤ê¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±©¿¥¤ëÊª¤ÇÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ï20¡î¤«¤é23¡î¤¯¤é¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï15¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢Ä«¤è¤ê¤âÌë¤ÎÊý¤¬Îä¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹º¹¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£