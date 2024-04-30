¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¡¡¿À¶ÈW¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¡¼¥Á¡ªµåÃÄÄÌ»»4500¾¡¡õÉã¡¦¸øÌï¤µ¤ó51ºÐÃÂÀ¸Æü
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È9¡½0µð¿Í¡Ê2024Ç¯4·î29Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬29Æü¡¢µð¿ÍÀï¤ÇÀèÀ©ÂÇ¡õ5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼çË¤¤Î³èÌö¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï16°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¤·¡¢ÀáÌÜ¤ÎµåÃÄÄÌ»»4500¾¡¤ËÃ£¤·¤¿¡£22Ç¯¤ËÎáÏÂ½é¤Î3´§²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¦ÃË¤Ï¡¢Éã¡¦¸øÌï¡Ê¤¤ß¤ä¡Ë¤µ¤ó¤Î51ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë³èÌö¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼Ú¶â4¤Ç5°Ì¥¿¥¤¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÂ¼¿ÀÍÍ¡×¤¬5·îÈ¿¹¶¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢Â¼¾å¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¿À¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯´ü´Ö¤ÇµÍ¤á¤«¤±¤¿4Ëü1487¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¡£7¡½0¤Î4²ó¡£»×¤¤¤ò¾è¤»¤¿ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³Î¿®Êâ¤¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¤¤Î¤ÇÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½1¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢³°³Ñ¤Î139¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´ÖÀÊ¾åÃÊ¤Ø¡£ºòÇ¯¤Ï13ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢9»°¿¶¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ò¡¢¹ë²÷¤Ê5¹æ¥½¥í¤ÇKO¤·¤¿¡£½é²ó¤Ï1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÃæÁ°¤Ø·è¾¡¤ÎÀèÀ©ÂÇ¡£7²ó¤âÃæÁ°ÂÇ¤Ç3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡Âç¾¡·à¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å¤Ï»î¹çÃæ¤Ë¹Êó¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëËÜÎÝÂÇ¥³¥á¥ó¥È¤Ë¿è¤ÊÃÌÏÃ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡½¡½¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉã¡¦¸øÌï¤µ¤ó¤Î51ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£19Ç¯¤Ë¤â¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÃÆ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹§¹ÔÂ©»Ò¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤·¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÈ¯¤òÂ£¤ê¡Ö´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¡Ä¡£Ìîµå¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢6ºÐ»þ¡¢¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£06Ç¯4·î30Æü¤Ë²ÈÂ²¤Çµð¿Í¡½ÃæÆüÀï¤ò´ÑÀï¡£µð¿Í¡¦Æó²¬¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¾¾°æ½¨´î¡¢¹â¶¶Í³¿¤¬Æ´¤ì¤Ç¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¾å¤ÎÀÊ¤ÇÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é18Ç¯¡£º£ÅÙ¤Ï¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂç·¿Ï¢µÙÃæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¼Ú¶âÀ¸³è¤ÏÂ³¤¯¤¬¡¢¾å¾ºµ¡±¿¤ËÅ¾¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¾¡Íø¡£¤·¤«¤â1950Ç¯¤Ë¹ñÅ´¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤È¤·¤ÆÁÏÀß°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤¬µåÃÄÄÌ»»4500¾¡ÌÜ¤À¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤â¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡£¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢µåÃÄÁÏÀß»þ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ï¸å³Ú±à¡£Æ±¤¸ÉßÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀáÌÜ¤ÎÇòÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡ÖµåÃÄ¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¿ô»ú¡£º£¸å¤â¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ¤È¤·¤Æ°ì¾¡¤Ç¤âÂ¿¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£Éã¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÈµåÃÄ¤ÎÀáÌÜ¤òÆ±»þ¤Ë¾þ¤ë°ìÈ¯¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡ÖÂ¼¿ÀÍÍ¡×¤¬¹ßÎ×¤·¤¿¡£¡Ê½©Â¼¡¡À¿¿Í¡Ë
¡¡¢ã64Ç¯¤«¤éËÜµò¿ÀµÜ¤Ë¢ä¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¹ñÅ´¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤È¤·¤Æ50Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¡¢Æ±3·î11Æü¹ÅçÀï¡ÊÊ¿ÏÂÂæ¡Ë¤Ç½é¾¡Íø¡£Åö½é¤Ï¸å³Ú±à¤¬ËÜµò¤Ç64Ç¯¤«¤é¿ÀµÜ°ÜÅ¾¡£Íâ65Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¥¢¥È¥à¥º¤Ë²þ¾Î¡£70Ç¯¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Ê¤ê78Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¥ê¡¼¥°V9ÅÙ¡ÊÆüËÜ°ì6ÅÙ¡Ë¡£¼ç¤ÊÁª¼ê¤Ï¹ñÅ´»þÂå¤ÏÄÌ»»400¾¡¤Î¶âÅÄÀµ°ì¡Ê¹ñÅ´¤Ç353¾¡¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Ï2173°ÂÂÇ¤Î¼ã¾¾ÊÙ¤é¤¬¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª4500¾¡¤Î¤¦¤Á¹ñÅ´¡¢¥µ¥ó¥±¥¤»þÂå¤Ë1109¾¡¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç3391¾¡¡£´ÆÆÄÊÌ¤Ç¤ÏÌîÂ¼¹îÌé¤Î628¾¡¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£