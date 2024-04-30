¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤Ï²ÈÂ²»×¤¤¡¡Éã¡¦¸øÌï¤µ¤ó¡Ö¡ÈÌµÂÌ¤Ê¤ª¶â¤Ï»È¤¦¤Ê¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡£Í¥¤·¤¤¤è¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È9¡½0µð¿Í¡Ê2024Ç¯4·î29Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤Ï²ÈÂ²»×¤¤¤ÎÃË¤À¡£Ç¯Ëö¤Ë·§ËÜ¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ëºÝ¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý»²¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÂ£¤é¤ì¤¿Éã¡¦¸øÌï¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥à¥Í¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ÈÌµÂÌ¤Ê¤ª¶â¤Ï»È¤¦¤Ê¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡£Í¥¤·¤¤¤è¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£22Ç¯¤Î¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¤Ë¤âÎ¾¿Æ¤ò¾·ÂÔ¡£¡ÖÉ×ÉØ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¶å½£³Ø±¡2Ç¯»þ¤Î16Ç¯¤Ë·§ËÜÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤âÃÏ¸µ¤ËÂæÉ÷¤äÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ÏÉ¬¤º²ÈÂ²¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈLINE¤òÁ÷¤ë¡£²ÈÂ²»×¤¤¤ÎÂç¹õÃì¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤â4ÈÖ¤Ë¤É¤Ã¤«¤ê¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê21¡Á23Ç¯¥ä¥¯¥ë¥ÈÃ´Åö¡¦ÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë