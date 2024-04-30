³ÚÅ·¡¦ÅçÆâ¡¡ÉÔ¿¶Ã¦µÑ¤Î2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡Öº£¤Ï°ìÂÇÀÊ°ìÂÇÀÊ¡¢ÂåÂÇ¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·8¡½6¥í¥Ã¥Æ¡Ê2024Ç¯4·î29Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤°³ÚÅ·¡¦ÅçÆâ¤¬2ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£¡Ö±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ì¾¡¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ËÆ³¤¡¢Ã±ÆÈ4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÈ¿·â³«»Ï¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢3¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó1»àËþÎÝ¤Ç¤Ï°ìÎÝÀþ¤òÇË¤ëµÕÅ¾¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£21Ç¯¤ËÂÇÅÀ¡¢22Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¡Öº£¤Ï°ìÂÇÀÊ°ìÂÇÀÊ¡¢ÂåÂÇ¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢ÂÇÎ¨¤òº£µ¨½é¤Î2³äÂæ¤È¤Ê¤ë¡¦209¤È¤·¤¿¡£¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ç¤âÄ¾¶á¤Î14»î¹çÃæ¡¢11»î¹ç¤Ç4ÈÖµ¯ÍÑ¤¹¤ëº£¹¾´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÈà¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢ÅçÆâ¤â¡Ö¤â¤¦ÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¡£¡¡¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë