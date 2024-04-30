À¾Éð¤ª¤«¤ï¤ê¡¡ÅÄÊ¥¤ËÊÂ¤ó¤ÀÎòÂå11°Ì¥¿¥¤ÄÌ»»474ËÜÎÝÂÇ¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Áá¤¯È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð4¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2024Ç¯4·î29Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡Åê¼ê¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬¾å¾º¤Î°ìÅÓ¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÏÂÇ¼Ô¤è¤ê¤âÅê¼ê¤Î¿Ê²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢40ºÐ¤ÎÀ¾Éð¡¦ÃæÂ¼¹ä¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë°ìÈ¯¤À¡£0¡½1¤Î4²ó2»à¤Ç¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤ÎÆâ³Ñ154¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢º¸±Û¤¨¤Ë3¹æ¥½¥í¡£¡Ö¡Ê¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Î¡Ë1ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÄ¾µå¤¬À¨¤¯Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«Ä¾µå¤òÂÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ä¤ÇÂÇ¤Æ¤Ð¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¡£º¸¸ª¤ò³«¤«¤º¡¢º¸Éª¤òÈ´¤¤¤ÆÂÎ¤ò±Ô¤¯²óÅ¾¤µ¤»¤¿¡£¡Ö´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î°ìÈ¯¡£ÅèÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÅ·À¤ÎÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤µ»½Ñ¤À¤·¡¢¤³¤ì¤¾¥×¥í¤È¤¤¤¦°ìÈ¯¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨150¥¥í°Ê¾å¤Îµå¤Ë¤Ï6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇÎ¨¡¦258¡¢17ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤âÂÇÎ¨¡¦222¤Ç1ËÜÎÝÂÇ¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚ¤é¾ï»þ160¥¥íÁ°¸å¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÍ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¥ó¡×ÂÇË¡¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¾å¤òÃ¡¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò²¼¤ËÀø¤é¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤¦ÂÇ·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¹äÂ®µå¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤â¸º¾¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂÇµå¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Öº£Ç¯¤ÏÂ®¤¤Ä¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¤¤¤Ä¾µå¤òÂÇ¤Æ¤¿¡×¤È³Î¤«¤Ê´¶¿¨¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇµåÃÄOB¤ÎÅÄÊ¥¹¬°ì»á¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤ËÊÂ¤ÖÄÌ»»474ËÜÎÝÂÇ¡£1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢90¥¥í¤ÎÆ±»á¤ËÈæ¤Ù1¥á¡¼¥È¥ë75¤ÈÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Å·À¤Îµ»½Ñ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£²áµî¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÂÎ¤â¤Ç¤«¤¤¤·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Áá¤¯È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï9²ó¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¡¢µåÃÄ½é¤È¤Ê¤ëÆ±°ì¥«¡¼¥É¤Ç¤Î3»î¹çÏ¢Â³¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¼Ú¶â9¡£Á°Æü¤ÎÊá¼ê¡¦¸Å»Ô¤ÎÊá°ï¤Ë¤è¤ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ËÂ³¤¯¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¯¤¬¡¢ÏÂÀ½ÂçË¤¤ÏÀ¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊÊ¡°æ¡¡Î¼ÂÀ¡Ë