ÃË»Ò100M¡¡Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÂ¿ÅÄ¡õ»³åÑ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡Â¿ÅÄ¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë²«¿§¿®¹æ
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡¿¥ÅÄµÇ°¹ñºÝ¡Ê2024Ç¯4·î29Æü¡¡¹Åç¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¹Åç¡Ë
¡¡ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î2¿Í¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÀï¤ÎÂ¿ÅÄ½¤Ê¿¡Ê27¡á½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤ÏÍ½Áª¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¤ÆÅÓÃæ´þ¸¢¡£¼Ö¤¤¤¹¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£3·î¤Î¼¼ÆâÂç²ñ¤Ç60¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÉüÄ´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢6·î²¼½Ü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø²«¿§¿®¹æ¤¬¤È¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»³åÑÎ¼ÂÀ¡Ê31¡á¥»¥¤¥³¡¼¡Ë¤ÏÍ½Áª10ÉÃ58¤ÈÄãÄ´¤Ç¡¢±¦Â¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¤¿¤áB·è¾¡¤ò´þ¸¢¤·¤¿¡£¹ñÆâ½éÀï¤ò½ª¤¨¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÎÉ¤¤¤È¸À¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áá¤¯ÎÉ¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½ÐÄ¾¤·¤ò´ü¤·¤¿¡£