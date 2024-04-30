ÂÀ¤â¤â¤¬¤ß¤ë¤ß¤ëºÙ¤¯¡££±Æü¤Ëº¸±¦³Æ£³²ó¡Ú¸Ô´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¤½¤í¤½¤í½ÕÊª¤òÅêÆþ¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÍú¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç²¼È¾¿ÈÂÀ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÀ¤â¤â¤Î°ú¤Äù¤á¤Î¤¿¤á¤Ë½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÀ¤â¤âÁé¤»¤Î¸°¤È¤µ¤ì¤ë¸Ô´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢ÂÀ¤â¤â¡ÊÆÃ¤ËÁ°Â¦¡Ë¤Î°ú¤Äù¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¸Ô´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë´ÊÃ±¡ÈÂÀ¤â¤âÁé¤»¡É¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡Ê£±¡Ë¾²¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÒÊý¤ÎµÓ¤òÂÎ¤Î³°Â¦¤ËÂç¤¤¯Á°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ä¤ÞÀè¤òÂÎ¤Î³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤ë
¢¥Á°¤Ë½Ð¤·¤¿µÓ¤Î¤Ò¤¶¤ÏÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¿âÄ¾¤Ë¾²¤ËÃå¤¤Þ¤¹
¡Ê£²¡Ë¡Ê£±¡Ë¤Î»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤ÞÎ¾¤Ò¤¸¤ò¾²¤ËÃå¤¡¢¾åÈ¾¿È¤òÅÝ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é30ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
¢¥¥¡¼¥×»þ¤Ï¸å¤íµÓ¤ÎÂÀ¤â¤â¡ÊÁ°Â¦¡Ë¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤¹
µÓ¤òÊÑ¤¨¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¡¢¡È£±Æü¤¢¤¿¤êº¸±¦³Æ£³²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿µÓ¤¬ÂÎ¤Î³°Â¦¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ÊµÓ¤ò¿âÄ¾¤Ë¾²¤ËÃå¤¤¤¿¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼ÂÁ©»þ¤ËÁ°µÓ¤¬ÂÎ¤Î³°Â¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¶ÚÆù¤ò½½Ê¬¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁ°µÓ¤Î¤Ò¤¶¤òÅÝ¤µ¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Ï¡Ê£±¡Ë¤Î»þ¤Ë¡ÖÁ°µÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤òÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¤¹¤ë¡×¤È»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¶ÚÆù¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¸ú²Ì¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³¤±¤ë¤Û¤ÉÂÀ¤â¤â¤Î°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤ÎÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿ÂÀ¤â¤â¡õ²¼È¾¿È¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò½¬´·²½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§Ìî·î°¦è½¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Îò£¶Ç¯¡Ë¡ä
🌼¸ºÎÌ¸ú²Ì¤â¡ª£±Æü15²ó¤Ç¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤ò½¸Ãæ¶¯²½¡ÚÂÀ¤â¤âÁé¤»¤Ë¸ú¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´·