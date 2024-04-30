¡ÚÂ®Êó¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î²Ð»³¤ÇÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¡¡ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄÅÇÈ¤Î±Æ¶Á¤¢¤ë¤«Ä´ºº¡¡µ¤¾ÝÄ£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î²Ð»³¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄÅÇÈ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¿¥é¥¦¥É½ôÅç¤Ë¤¢¤ë¥ë¥¢¥ó»³¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊ®²Ð¤ËÈ¼¤¦ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄÅÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¸½ºßÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¤âÁá¤¤¾ì¹ç¡¢ÄÅÇÈ¤Ï²ÆìÃÏÊý¤Ë¸áÁ°6»þ¤´¤íÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤·¡Ê2022Ç¯¡Ë1·î¡¢¥È¥ó¥¬½ôÅç¤Î³¤Äì²Ð»³¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¤ï¤º¤«¤Êµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤òÃæ¿´¤Ë¼¯»ùÅç¸©¤ÇºÇÂç¤ª¤è¤½1.3¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤ÉÄ¬°Ì¤ÎÊÑ²½¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢°ì»þ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£