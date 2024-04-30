ÉÔË¡±Û¶ÂÐºö¤ÇÏ¢·È»Ø¼¨¡¡ÊÆ¥á¥¥·¥³¼óÇ¾¡¢Î¾À¯ÉÜ¤Ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢ÎÙ¹ñ¥á¥¥·¥³¤Î¥í¥Ú¥¹¥ª¥Ö¥é¥É¡¼¥ëÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¹ñ¶´ÉÍý¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£¥á¥¥·¥³¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÎ®Æþ¤¹¤ëÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÂÐºö¤Ï11·î¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Î¼çÍ×ÁèÅÀ¡£Î¾¼óÇ¾¤Ï29Æü¤Ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÉÔË¡±Û¶¤Î·ï¿ô¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÎ¾À¯ÉÜ¤¬Ä¾¤Á¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤è¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä»ØÌ¾¤¬³ÎÄê¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤¬ÉÔË¡±Û¶·ï¿ô¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤Ë¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤È¤Î¶¨ÎÏÂÖÀª¤ò¶¯²½¤·¡¢Áá´ü¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£