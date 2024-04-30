ºå¿À¡¦¸¶¸ý¡¡¹ñÆâFA¸¢¼èÆÀ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¶»Ãæ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤¿¡Ä¡×¡¡¶ìÀá¾è¤ê±Û¤¨15Ç¯ÌÜ¡¢32ºÐ¤Î·è°Õ
¡¡ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬29Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Æü¿ô¤¬8Ç¯¤ËÃ£¤·¡¢¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤Î¼èÆÀ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡£¹ß±«Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀáÌÜ¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¡¢°éÀ®ÏÈ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤äÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»×¤¤¤òËÜ»æ¤Ë·ãÇò¤·¤¿¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï20Ç¯10·î¤òºÇ¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤ëËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤«¤é¡Ö´¶¼Õ¡×¤òÅÁ¤¨¤ë·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ä¡×¡£°å»Õ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢²ÈÂ²¤Ø¸þ¤±¤¿»×¤¤¡£Â³¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£¡Ö¸¢Íø¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£Æü¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£12Ç¯¤Î¹øÄËÈ¯¾É¤Ç¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢14Ç¯¤Ï±¦¸ª¸Î¾ã¡£19Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¤É¤óÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸¿ô¤À¤±¤Î´¶¼Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤Ç²á¤´¤·¤¿Ìó3Ç¯´Ö¡¢Åö»þ2·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿³ÝÉÛ²íÇ·»á¤Î¶µ¤¨¤Ïº£¤â¿´¤Ë½É¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È°ì¿Í¤Ç¤ä¤ëÌîµå¤òÂç»ö¤Ë¤·¤í¡£°ì¿Í¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¡É¤È¤º¤Ã¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£1·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¶âËÜÃÎ·û»á¤ËºÍÇ½¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤ì¡¢7Ç¯ÌÜ¤Î16Ç¯¤ËÂÔË¾¤Î½é½Ð¾ì¡£¡Ö¶âËÜ¤µ¤ó¤È³ÝÉÛ¤µ¤ó¤ËÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌðÌî´ÆÆÄ¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¸¶ÅÀ¤Ï2·³µòÅÀ¤¬¤¢¤ëÌÄÈøÉÍ¡£1·³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡¢ÂçÉÂ¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿»þ¤â¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤ä¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£º£¤â¤¢¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡º£Ç¯1·î¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î´°¼£¤òÊó¹ð¡£5Ç¯´Ö¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤â¤¦ÅêÌô¤â¡¢ÉÂ±¡¼£ÎÅ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö·ò¹¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£µ¤ÉÕ¤±¤Ð15Ç¯ÌÜ¤Î32ºÐ¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏÇßÌî¤È¤È¤â¤ËÌÔ¸×ºÇÇ¯Ä¹¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤âÍê¤é¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÄÌ»»¤Ç¡Ë1500°ÂÂÇ¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë°ì½ï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë1ËÜ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤Ç¤Þ¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï20Ç¯10·î22Æü¤Î¹ÅçÀï¤òºÇ¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Îº¤Æñ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¢¤Î²÷´¶¤Ë¤Ò¤¿¤ë¤¿¤á¡¢4Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´¿À¼¤Ë¥·¥Ó¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£¡¡¡ÊÈªÌî¡¡ÍýÇ·¡Ë
¡¡¡þ¸¶¸ý¡¡Ê¸¿Î¡Ê¤Ï¤é¤°¤Á¡¦¤Õ¤ß¤Ò¤È¡Ë1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë3·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£Äëµþ¤«¤é09Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£¹øÄË¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç13Ç¯¤«¤é°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢16Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¡£Æ±Ç¯5·î¤ÏÂÇÎ¨.380¤Ç·î´ÖMVP¡£18Ç¯¤ÏÂåÂÇ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó23°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢08Ç¯É°»³¿Ê¼¡Ïº¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£19Ç¯1·î¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢º£Ç¯1·î¤Ë´°¼£¤òÊó¹ð¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢95¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡»¡Ä¸¶¸ý¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¸å¡¢¹Åç¡¦ÀÖ¾¾³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡á¼Ì¿¿¡á¤È¤Î¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¡×¤Ê¤ÉÎå¤Þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤¿¡£ÀÖ¾¾¥³¡¼¥Á¤Ïºå¿À¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢¹ÅçºßÀÒ¤Î16Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°ß¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£37ºÐ¤À¤Ã¤¿19Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¡ÖÌÄÈøÉÍ¤Ç²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÂÌ¾¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢Æ±¤¸ÂçÉÂ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Æ±»Î¡£¡ÊÉüµ¢¸å¡ËËÍ¤Ï³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸¶¸ý¤Ï1·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅ¨Ì£Êý¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ·É°Õ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡»¡Ä4·î¤Îºå¿À¤Ç¤ÏºäËÜ¤¬14Æü¡¢Âç»³¤¬20Æü¡¢»å¸¶¤¬27Æü¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤Î¼èÆÀ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢º£²ó¤Î¸¶¸ý¤Çº£Ç¯4¿ÍÌÜ¤ò¿ô¤¨¤¿¡£½çÄ´¤Ê¤éÀÄÌø¤âº£µ¨Ãæ¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÐÏ¿Æü¿ô¤òËþ¤¿¤¹¸«ÄÌ¤·¤À¡£