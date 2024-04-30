ºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¤½¤éÌçÊÌ¤¤¤«¤ó¤È¡×¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº£Ä£Á£Ù¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¡¡¥«¡¼¥ÉÆ¬¤â½Å°µ¤Ê¤·ÌçÊÌ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì»Ä¤¹¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£²£¹Æü¡¢¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤¬º£µ¨½é¤Î±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆÊÔ¡££µ·î£³Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤ÇÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬º£µ¨½éÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Àï¤Ïµð¿Í¤ÎµåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ»î¹ç¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº£Ä£Á£Ù¡×¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹´üÂÔ¤Îº¸ÏÓ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë½ÐÈÖ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌçÊÌ¤ÏÀèÈ¯Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¹ÅçÀï¤¬±«Å·Ãæ»ß¤Ë¡£¥í¡¼¥ÆºÆÊÔ¤Ë¤è¤ê¡¢º£µ¨½éÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¼þ°Ï¤ÎÉÔ°Â¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌçÊÌ¤Ï¤½¤éÉáÄÌÄÌ¤ê¤¤¤¯¤è¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¥Ç¡¼¤ä¤Î¤Ë¡¢¤½¤éÌçÊÌ¤¤¤«¤ó¤È¡×
¡¡ÌçÊÌ¤Ï£²£¶Æü¤«¤éÀèÈ¯ÁÈ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÀÄÌø¤¬Æ±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç£³²ó£±¡¿£³¤ò£·°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡£±¦ÏÓ¤¬£²£·Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢£³Æü¡¦µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¶õÇò¤È¤Ê¤ê¡¢ÌçÊÌ¤ÎÀèÈ¯¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Î±«Å·Ãæ»ß¤ÇÌçÊÌ¤ÎÍ½Äê¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿º¸ÏÓ¤Ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº£Ä£Á£Ù¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê»î¹ç¤òÂ÷¤¹¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌçÊÌ¤Ï¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³«Ëë£±·³Æþ¤ê¡££²»î¹ç¤Ç·×£³²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£µÆü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡££²·³¤Ç¤Ï¡È£±·³ÀèÈ¯¤ÎÂåÌòÉ®Æ¬¡É¤È¤·¤ÆÄ´À°¤·¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó£²»î¹ç¤Ç·×£±£±²óÌµ¼ºÅÀ¡££±£¹Æü¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ£±·³¾º³Ê¡£Æ±Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ï¶å²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢£±·³¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢£±²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Î£¹·î£³£°Æü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÀèÈ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀèÈ¯¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡£¤ä¤Ã¤È½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ëµ¤¹ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤ÎÀèÈ¯È´¤Æ¤¡£¡Ö·ë¹½¡¢µÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤»¤º¡¢½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¡£º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ï£³·î£³£°Æü¤Î³«Ëë£²ÀïÌÜ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îµð¿ÍÀï¤À¤Ã¤¿¡£È¬²ó¤ò£±²óÌµ¼ºÅÀ¡£°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤À¤±¤ËÊ·°Ïµ¤¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥É½éÀï¤ÇÅê¤²¹ç¤¦¤Î¤Ï³«ËëÅê¼ê¤Î¸Í¶¿¤À¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö½é¾¡Íø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¤ì¤¿¤é¡£¡Ê½Å°µ¤Ï¡ËÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È£±£¹ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡±«ÃË¤Ê¤À¤±¤Ë¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°Â¿´ºàÎÁ¡£ºòµ¨¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¡ÈÈëÂ¢¤Ã»Ò¡É¤¬Ç°´ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£