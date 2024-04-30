¡Ú£Æ£±¡ÛÅ·ºÍ¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Î°ÜÀÒÀè¤ËàÂç·êá¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óµÞÉâ¾å¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÉü³è¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·ºÍ¥Þ¥·¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£¶£µ¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤ËàÂç·êá¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Ïà¶õÎÏ¤Îµ´ºÍá¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥Þ¥·¥ó¤òÀ½ºî¤·¤Æ£Æ£±³¦¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¾ï¾¡·³ÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢ºÇ¶áÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÆâÊ¶¤¬µ¯¤¡¢·ùµ¤¤¬º¹¤·¤ÆÂàÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·ºÍ¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂàÃÄ¤Ç£Æ£±³¦¤Ë¤Ï·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤âÂçÁèÃ¥Àï¤¬ËÖÈ¯¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ä¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬ÇË³Ê¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½àÈ÷¤·¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÁªÂò»è¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤Ï¡Ö¸µ£Æ£±À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ò¥ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËºÇÅ¬¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Ò¥ë»á¤Ï¡¢²¤½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌçÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥«¥¤¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¤¬¼þ¤ê¤ò¸«²ó¤·¤Æ¡¢¹Ô¤¯¤Ù¤¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈà¤é¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ë»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤È¶¦Æ®¤·¤¿ÌÁÍ§¤Ç¡¢²¤½£³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¡¼¥È¥®¥¢¡×¤Ï¡Ö¥Ò¥ë¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÄ¹´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤¬¤½¤ÎÉü³è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢£Æ£±¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÏºÇÅ¬¤Ê¾ò·ï¡×¤È¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤Ï£±£¹£¹£·Ç¯¤«¤é£²£°£°£µÇ¯¤Þ¤Ç¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ê¤É²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¸ÅÁã¤ÎÌ¾Ìç¤òÉü³è¤µ¤»¤ë»Å»ö¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤¬½Å»ë¤¹¤ëà¤ä¤ê¤¬¤¤á¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤ÎÅ·ºÍ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ø¤ÎÅÅ·âÉüµ¢¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÁèÃ¥Àï¤Ï¥·Îõ¤ò¶Ë¤á¤½¤¦¤À¡£