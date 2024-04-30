µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×·ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥ä¥Õ¡¼¥ì¤Ë£³°ÂÂÇ¡¡Åìµþ£Ä¤Ç¤Ï½é¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤Î¶þ¿«
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£°¡½£¹¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£¹Ï¢ÀïºÇ¸å¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤Çº£µ¨ºÇÂ¿£¹¼ºÅÀ¤òµÊ¤·´°ÇÔ¤·¤¿¡£±¦Ê¢Ä¾¶Ú¤Î¶ÚÂ»½ý¤«¤éÉüµ¢ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬½é²ó¤Ë£´ÅÀ¤ò¼º¤¦¤Ê¤É£´²ó£±£±°ÂÂÇ£¸¼ºÅÀ¡£½øÈ×¤«¤éÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ï½éÂÐÀï¤Î¿·½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¡¦¥ä¥Õ¡¼¥ì¤ÎÁ°¤Ë¤ï¤º¤«£¹£´µå¤Ç£³°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Ì¤ÃÎ¤Î½õ¤Ã¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢¹¶Î¬¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Õ¡¼¥ì¤òÁê¼ê¤ËÂÇÀþ¤Ï¤ï¤º¤«£³°ÂÂÇ¡££¹£´µå¤ÇÎÁÍý¤µ¤ì¤¿¡£½éÂÐÀï¤ÎÅê¼ê¤Ë´°ÉõÉé¤±¤Ï¡¢£±£¸Ç¯£¶·î£±£¶Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Î¥Ü¥ë¥·¥ó¥¬¡¼°ÊÍè¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¡££²»î¹çÏ¢Â³¤Ç£±ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿´Ý¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×·Ï¤Îµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ó¥Ý¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï²áµî¤ÎÅÐÈÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ÆÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÅêµå³ä¹ç¤¬Ìó£³£³¡ó¡Ê£³£±µå¡Ë¤È¡¢º£µ¨Á´ÂÎ¤Î³ä¹ç£²£³¡ó¤è¤êÁý¤¨¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¼ê¸µ¤ÇÆ°¤¯Ä¾µå¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡£Æó²¬¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö½éÂÐÀï¤Ç¾¯¤·¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥ä¥Õ¡¼¥ì¤¬¡ËÁ°²óÅê¤²¤¿¤È¤¤È°ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£½øÈ×¤ËÂçº¹¤¬¤Ä¤¯Å¸³«¤Î¤Ê¤«ÂÇÀþ¤Ï½éµå¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬£±£±¤ÈËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤¬¡È¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡É¡Ê£±£°£°µåÌ¤Ëþ¤Ç´°Éõ¡Ë¤òµö¤¹¤Î¤Ï£±£±Ç¯£¸·î£±£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä£Ä¡Ë¤Ç¥Á¥§¥ó¤Ë£¹£¶µå¤Ç£°Éõ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Åìµþ£Ä¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥ä¥Õ¡¼¥ì¤È¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð£µ·î£±£°¡Á£±£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇºÆÀï¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤À¡£ÂÇÀþ¤Ï£²£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£±£²°ÂÂÇ¡¢£¶ÆÀÅÀ¤ÈÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢²¬ËÜÏÂ¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë