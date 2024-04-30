À®ÅÄÎ¿¡¢ÃæÂ¼±ÇÎ¤»Ò¡¢¿¹ÅÄ¹ä¤¬¶¦±é¡¡¤Ä¤²µÁ½Õ¸¶ºî¡ßÊÒ»³¿µ»°´ÆÆÄ¡Ø±«¤ÎÃæ¤ÎÍÝ¾ð¡Ù11·î¸ø³«
¡¡À®ÅÄÎ¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÃæÂ¼±ÇÎ¤»Ò¡¢¿¹ÅÄ¹ä¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ëÊÒ»³¿µ»°´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø±«¤ÎÃæ¤ÎÍÝ¾ð¡Ù¤¬¡¢11·î29Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ë¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§À¶¸¶²ÌÌí¤Î¡ÈÁê¼êÌò¡É¤ÏÇ¯¾å¤Ð¤«¤ê¡©¡¡»³ºê¸¿Í¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤é¤òµ±¤«¤»¤ë¼ÂÎÏ
¡¡ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î¶¦Æ±À©ºîºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤Í¤¸¼°¡Ù¡ØÌµÇ½¤Î¿Í¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ä¤²µÁ½Õ¤Î¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥àºîÉÊ¡Ø±«¤ÎÃæ¤ÎÍÝ¾ð¡Ù¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£Æó¿Í¤ÎÃË¤È°ì¿Í¤Î½÷¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤â·ã¤·¤¤À°¦¤È¾ð°¦¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ëÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡ØÌ¨¤Î·»Ëå¡Ù¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¡¢¡Ø¤µ¤¬¤¹¡Ù¤ä¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÊÒ»³¡£¼ç±é¤òÀ®ÅÄ¤¬Ì³¤á¡¢ÃæÂ¼¤È¿¹ÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢ÂÎ©ÃÒ½¼¡¢ÃæÀ¾Í®µ®¡¢¾¾±ºÍ´Ìé¡¢ÎÂÃáÀ¿¡¢ÍûÝô蟬¡¢°ËÅç¶õ¡¢Íû°É¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¶ÆÃÊó±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤Ë·àÃæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥·ー¥ó¤òÂæÏÑ¤Ë¤Æ»£±Æ¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÆüËÜ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¤ÊÄ®ÊÂ¤ß¤¬Â¿¤¤ÂæÏÑÃæÉô¤Î²ÅµÁ»Ô¤Ë¤Æ¥ªー¥ë¥í¥±¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡¦À®ÅÄÎ¿
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¸«¹ç¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë´ë²è½ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î·Ê¿§¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤Ö¤ë´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡£»£±Æ¤ÏÂæÏÑ9³ä¡¢ÆüËÜ1³ä¡£Æü¡¹¤¬¶ì¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¹¬¤»¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ø¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÔÀä¤Ç¡¢À¨Àä¤Ç¡¢Ç»Ì©¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸ø³«¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿´î¤Ó¤ä´üÂÔ¡¢´ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ºÇ¸åÅê¤²¤ä¤ê¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤ÎÊÕ¤Ç¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø±«¤ÎÃæ¤ÎÍÝ¾ð¡Ù¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃæÂ¼±ÇÎ¤»Ò
ÊÒ»³¿µ»°´ÆÆÄ¤Î¥æー¥â¥é¥¹¤Ç´ñ°Û¤Ê±é½Ð¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤ºÍÇ½¤Ë¶ÃÃ²¤¹¤ëËèÆü¡¢Â¿»ÎºÑºÑ¤ÎÊÒ»³ÁÈ¡£¶¯Îõ¤ËÌÌÇò¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤ÎÌîÀ¤¬Âç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»£±Æ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢±é¤ì¤Ð±é¤ë¤Û¤É¡¢¤É¤ó¤É¤óÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø±«¤ÎÃæ¤ÎÍÝ¾ð¡Ù¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿¹ÅÄ¹ä
ÊÒ»³´ÆÆÄ¤ÎÌ¨¤Î·»Ëå¤¬¹¥¤¤Ç¡¢º£²ó»²²Ã½ÐÍè¤ë»ö¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥í¥±¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤°ÛÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë