ÀèÇÚ¡¦ÌøÅÄ¤¬¸åÇÚ¡¦ÃçÅÄ¤òÇ§¤á¤¿¡Ö¥Ò¥Ä¥¸µÇ°Æü¡×¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼2¿Í¤Ï¡Ö¥á¡¼¡×¾ìÌÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡¼4À¾Éð¡Ê2024Ç¯4·î29Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¡ãµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ã´Åö¡¦°æ¾å¡¡ËþÉ×¡ä
¡¡µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ÎÌøÅÄ¤È¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ÎÃçÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¡ÈÍÓ¡É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î29Æü¤Ï4¡ÊÍÓ¡Ë29¡ÊÆù¡Ë¤Ç¡ÖÍÓÆù¤ÎÆü¡×¡£ÌøÅÄ¤ÏËÌ³¤Æ»±óÀ¬Ãæ¤Î17Æü¡¢ÃçÅÄ¤é¸åÇÚ¤Ë¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢µ¼Ô¤Ï¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¸À¤Ã¤¿35ºÐ¤À¤¬¡¢ÃçÅÄ¤Î¶½Ê³¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¶¹âµéÎÁÍý¤«²¿¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÅØÎÏ¤Îµ´¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°éÀ®½Ð¿È¤Î24ºÐ¤ÏÍ¶¤ï¤ì¤¿»þ¤·¤«³°¿©¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥®¡¼¤µ¤ó¡ÊÌøÅÄ¡Ë¤¿¤Á¤È¹Ô¤±¤¿¤·¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥×¥í½é°ÂÂÇ¤Ï¡Ë¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ÎÎÏ¤«¤Ê¡×¡£½éÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿ÍÓÆù¤ÏµÇ°¤Î°ìÂÇ¤ò¾¯¤·¡¢¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢ÌøÅÄ¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÀ¾Éð¤Î¹â¶¶Åê¼ê¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¡£¤Þ¤¸¡¢À¨¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£