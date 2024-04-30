¿¹ÅÄ·òºî¡ÖÀÄ½Õ¤Î·®¾Ï¡¡Áý´©¹æ¡×¡¡¥â¥â¥³¥¯¥é¥Ö¼ò°æË¡»Ò¡¢¿ù±º¹¬¡¢À¾Â¼ÃÎÈþ¤¬½é¶¦±é¤ÎÂç¿Í¤Î»ö¾ð
²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¼ò°æË¡»Ò¡Ê53¡Ë¤È¿ù±º¹¬¡Ê55¡Ë¤¬¡¢¿¹ÅÄ·òºî¡Ê74¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¡¡ÀÄ½Õ¤Î·®¾Ï¤Ï¤¯¤¸¤±¤Ê¤¤¿´¡¡Áý´©¹æ¡×¡Ê5·î3Æü¸á¸å4»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬29Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾Â¼ÃÎÈþ¡Ê53¡Ë¤È¼ò°æ¡¢¿ù±º¤Ï¡¢1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë¤«¤é94Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë¤ËÈ¯´©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ÖMomoco¡×¤Î´ë²è¡Ö¥â¥â¥³¥¯¥é¥Ö¡×¤Î½Ð¿È¡£3¿Í¤¬¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥â¥â¥³¥¯¥é¥Ö¡×²ñ°÷¤Ë¤Ï¡ÖÅíÁÈ½ÐÀÊÈÖ¹æ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ¾Â¼¤¬°ìÈÖÀèÇÚ¤Ç922ÈÖ¡£Â³¤¤¤Æ¿ù±º¤Î1173ÈÖ¤Ç¡¢¼ò°æ¤Ï1482ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£Ìó3000¿Í¤Î²ñ°÷¤¬¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê219ÈÖ¡Ë¤äÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ê528ÈÖ¡Ë¡¢ÅÄÃæÈþÆà»Ò¡Ê1312ÈÖ¡Ë¡¢±©À¸Á±¼£ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ²ñÄ¹É×¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿È«ÅÄÍý·Ã¡Ê1404ÈÖ¡Ë¤Ê¤É¤â¤¤¤¿¡£
À¾Â¼¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢º£¡¢³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤éÌÂÏÇ¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¥â¥â¥³¥¯¥é¥Ö·Ò¤¬¤ê¤Ç¹¬¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÏÀ¾Â¼¤È¿ù±º¡¢¤½¤·¤ÆÅçÅÄÆàÈþ¡Ê¸½ÅçÅÄÆà±û»Ò¡Ë¤Ç¡ÖÅíÁÈ3¿ÍÌ¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿ù±º¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢À¾Â¼¤È¿ù±º¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ç¤Ï1²ó¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¼ò°æ¤¬¡Ö¤¸¤ã¡¢ÃÎÈþ¤Á¤ã¤ó¤È¹¬¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª»Å»ö¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢À¾Â¼¤¬¡Ö¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¼ò°æ¤¬¡Ö»ä¤ÏÃÎÈþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢¹¬¤Á¤ã¤ó¤È¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢À¾Â¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡È¶¦±éNG¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯»öÌ³½ê¤Î»ö¾ð¤È¸À¤¦¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ÈÂç¿Í¤Î»ö¾ð¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ù±º¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢20Ëü±ß¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡£¼ò°æ¤Ï¡Öº§°ùÆÏ¤È»ØÎØ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£À¾Â¼¤Ï¡ÖÉô²°¤Î¸°¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö80Ç¯¤«¤é90Ç¯Âå¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤â³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³èÌö¤Î¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤ÏµþËÜÀ¯¼ù¡Ê65¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¿Æ±ÒÂâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£À¾Â¼¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£Â¾¤Ë¤â¿ô¡¹¤ÎÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÂç±Ç¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£