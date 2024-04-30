¡Ö²¿¤«¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×À®ÅÄÎ¿¤¬±Ç²è¡Ö±«¤ÎÃæ¤ÎÍß¾ð¡×¤ÇÊÒ»³¿µ»°´ÆÆÄ¤È½é¥¿¥Ã¥°¡¡ÂæÏÑ¥í¥±¤Ï¡ÖÇ»Ì©¤ÊËèÆü¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ®ÅÄÎ¿¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢£±£±·î£²£¹Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö±«¤ÎÃæ¤ÎÍß¾ð¡×¤Ç±Ç²è¡Ö¤µ¤¬¤¹¡×¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÒ»³¿µ»°´ÆÆÄ¡Ê£´£³¡Ë¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬£²£¹Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Í¤¸¼°¡×¤Ê¤ÉÆÈÁÏÅª¤ÊºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¤Ä¤²µÁ½Õ»á¤ÎÃ»ÊÔ¤ò¼Â¼Ì²½¡£À®ÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÂ¼±ÇÎ¤»Ò¡Ê£³£µ¡Ë¡¢¿¹ÅÄ¹ä¡Ê£´£µ¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢ÃË½÷£³¿Í¤Ë¤è¤ëÀÚ¤Ê¤¯¤â·ã¤·¤¤ÎøÊª¸ì¤À¡£¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼´¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¥Û¥é¡¼¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿´ñÁÛÅ·³°¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çä¤ì¤Ê¤¤Ì¡²è²È¤ÎµÁÃË¡ÊÀ®ÅÄ¡Ë¤¬¼«¾Î¾®Àâ²È¤Î°Ë¼é¡Ê¿¹ÅÄ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£Î¥º§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊ¡»Ò¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢£³¿Í¤Î´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£»£±Æ¤ÏºòÇ¯£³·î¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÆüËÜ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¤ÊÄ®ÊÂ¤ß¤¬Â¿¤¤ÂæÏÑÃæÉô¤Î²ÅµÁ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË½÷¤Î¾ð°¦¤ÈÀ°¦¤òÊÒ»³´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÉÁ¼Ì¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡À®ÅÄ¤ÏÂæÏÑ¥í¥±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÔÀä¤Ç¡¢À¨Àä¡Ê¤»¤¤¤¼¤Ä¡Ë¤Ç¡¢Ç»Ì©¤ÊËèÆü¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸ø³«¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿´î¤Ó¤ä´üÂÔ¡¢´ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢²¿¤«¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£