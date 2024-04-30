ºäËÜÅßÈþ¡Ö°áÁõ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£¸Ç¯ÌÜ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÎî¸³¤ª½é¡×¤ÇÆôÁÎÌòÄ©Àï¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡õ¼çÂê²Î¤âÃ´Åö
¡¡²Î¼ê¤ÎºäËÜÅßÈþ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢£µ·î£´ÆüÊüÁ÷¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê£²£¶¡Ë¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï£Ó£Ð¥É¥é¥Þ¡ÖÎî¸³¤ª½é¡Á¿Ì¤¨¤ë´ä¡Á¡×¡Ê¸å£¹»þ¡Ë¤ËÆôÁÎÌò¤ÇÆÃÊÌ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£¹Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÎø¤ÎÍ½´¶¡×¡Ê£±£¹£¸£´Ç¯¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¡£Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡µÜÉô¤ß¤æ¤»á¤Î·æºî»þÂå¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¡Ê¡áÎî¸³¡Ë¤ò½É¤¹Ä®Ì¼¡¦¤ª½é¡Ê¾åÇòÀÐ¡Ë¤ÈÁð¿©·Ï¤ÎÍ¿ÎÏ¸«½¬¤¤¡¦±¦µþÇ·²ð¡ÊµþËÜÂç²æ¡Ë¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤ò·ëÀ®¤·¡¢´ñ²ø¤ÊÏ¢Â³»¦¿Í¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎºùÏ¡Æô¡Ê¤ª¤¦¤ì¤ó¤Ë¡ËÌò¡£¤ª½é¤È±¦µþÇ·²ð¤¬¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤ëÆôÁÎ°Ã¤Î°Ã¼ç¡Ê¤¢¤ó¤¸¤å¡Ë¤Ç¡¢»ö·ï²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¼ø¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¡©¡Ù¤È¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë´î¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï½÷Í¥¶È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï£Î£È£Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Ï¤¢¤Ä¤¤¤â¤Î¤Ê¤ê¡ÁÊüÁ÷£·£°Ç¯£Ô£ÖÁÏÀ¤µ¡Á¡×¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡½¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°°¦¤ÎÊª¸ì¡½¡×¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£¸Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÆôÁÎÌò¤Ç¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë²û¤Î¿¼¤µ¤ò¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¾¯¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Û¹Í«¡Ê¤¤æ¤¦¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿»û±¡¤Î»²ÇÒµÒ¤ËËÜÊª¤ÎÆôÁÎ¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¡ÖÆôÁÎ¤Î°áÁõ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¡£¡Ö¤ª½é¤Á¤ã¤ó¤È±¦µþÇ·²ð¡¢¡Ê¤ª½é¤Î·»¤Î¡ËÏ»Â¢¡ÊËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤ª»°Êý¤Î±éµ»¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼çÂê²Î¡ÖÎø¤ÎÍ½´¶¡×°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤ò¥«¥Ð¡¼¡¡¡»¡ÄºäËÜ¤Ï¼çÂê²Î¡ÖÎø¤ÎÍ½´¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö½é¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¡¢¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤²Î¤Ç¤·¤¿¡£¤ª½é¤È±¦µþÇ·²ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¡¢¼ã¤¤£²¿Í¤ò¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£