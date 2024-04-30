¡Ú¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¡Û¹¥¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¤ÎGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤»ý¤Á¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀÚÉä³ÍÆÀ¤Ë´¶ÌµÎÌ
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª·ó£Õ¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ½à·è¾¡¡¡ÆüËÜ2¡½0¥¤¥é¥¯¡Ê2024Ç¯4·î29Æü¡¡¥É¡¼¥Ï¡Ë
¡¡Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª·óU¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ï29Æü¡¢½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢U¡½23ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU¡½23¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¡¢96Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿Âç²ñ¤«¤é8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡´°Éõ¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê23¡á¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¤Ï¡Ö23¿Í¥×¥é¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¡£ºÇ¹â¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼ã¤¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤â¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¡£¸åÈ¾¤Ï¥¤¥é¥¯¤¬Á°Àþ¤Ë¿Í¿ô¤ò½¸¤á¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ¤òÃæ¿´¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¡ÊÂç²ñ¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÍ¥¾¡¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å£±¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ´î¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤È¤Î·è¾¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£