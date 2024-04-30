¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo¡¦1¡¡½é¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼È¯Çä¡¡±Ç²è²½¤·¤¿¤é´õË¾¤Ï¡ÖÉã¿ÆÌò¤ËÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo¡¦1¡Ê32¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢½é¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÃæ1¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¡¢°Õ³°¤È¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤¬²È¤ò½Ð¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀ®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿®»Ò¡Ê31¡Ë¤«¤é¡Ö±é¤¸¤ë¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¤¬Æþ¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¤Ç¡×¤ÈÄûÀµ¡£¡ÖÉã¿ÆÌò¤ÏÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡×¤È´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£