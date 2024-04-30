ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢ÅÏÊÕ¸¬¼ç±é¡¡¿ÍÀ¸¤ËÇº¤à¼ç¼£°å¤ÈÍ¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤¬¥Ð¥¤¥¯¤ÇÎ¹¡¡¥Æ¥ìÅì60¼þÇ¯¥É¥é¥Þ
ÇÐÍ¥ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê43¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡Ê64¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖÀ¸¤¤È¤·À¸¤±¤ë¤â¤Î¡×¡Ê5·î6Æü¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ËÇº¤à¼ç¼£°å¤È¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿Í¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡£
Í¾Ì¿3¥«·î¤Î´µ¼ÔÌò¤ò±é¤¸¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡¢89Ç¯¤ËµÞÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ¡¢16Ç¯¤ËÁá´ü¤Î°ß¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¡Ö°åÎÅ¥â¥Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¶ì¤·¤µ¤È¤«Çº¤ß¤È¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡×¡£
½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËÌÀî±ÙÍù»Ò»á¤È¤Î¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÀî»á¤â¡¢ÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿1¿Í¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö´µ¼Ô¤Î»×¤¤¤ä¡¢¶ì¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´î¤Ó¤ä¹¬¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÃÖ¤¼ê»æ¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£
Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢7¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¸¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢½Ö´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤â¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤òÆü¡¹¸«¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤µ¤Þ¤Ä¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Î¹¬¤»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¿Ê¬Ã¯¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥á¥¹¤ò°®¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ç¼£°å¤ò±é¤¸¤ëºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¡£¤¦¤½¤ò¿¿¼Â¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ëÎÏ¤ò¤¯¤ì¤ë¡×¡£¤Þ¤¿¡Ö¡Øº£¤òÀ¸¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤Ï¤Ã¤¤ê´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢°ìÊ¬°ìÉÃÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Çµ®½Å¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤½¤Î»×¤¤¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£