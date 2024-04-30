¡Ú¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¡Û½é¥´¡¼¥ë¤Î¹ÓÌÚ¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡¡¾¾ÌÚ¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¾¡Íø¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤ÎºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª·ó£Õ¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ½à·è¾¡¡¡ÆüËÜ¡½¥¤¥é¥¯¡Ê2024Ç¯4·î29Æü¡¡¥É¡¼¥Ï¡Ë
¡¡Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª·óU¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢U¡½23ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU¡½23¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¡£96Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿Âç²ñ¤«¤é8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾28Ê¬¡¢¥¨¡¼¥¹FWºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¡Ë¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò²ÚÎï¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤È¥¿¡¼¥ó¤ÇÂÎÀª¤òÀ°¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤àÀèÀ©ÃÆ¡£½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤«¤é2ÀïÏ¢È¯¤Ç¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±42Ê¬¤Ë¤ÏDFÂçÈªÊâÌ´¡Ê±ºÏÂ¡Ë¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÇ´¤ê¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£Æ£ÅÄ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏFW¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÓÌÚ¤Ï»î¹ç¸å¡¢FCÅìµþ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ëMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Á¥Þ¤«¤é¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤Î¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥¡¼¥Ñ¡¼¸«¤Ê¤¬¤éÎ®¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥´¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤âÂ¤Ä¤Ã¤Æ¤Ç¤âÁö¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤Î»î¹ç¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»î¹çÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤Æ¡£¤¤ç¤¦¾¡¤Æ¤Æ¥Ñ¥ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¡£30Æü¤¬21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤ÎºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ËêÌîÃÒ¾Ï»á¤«¤é¡ÖÃ¯¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÊó¹ð¡©¤É¤¦¤¤¤¦Êó¹ð¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£ºÇ¸å¤ÏÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬Ã£¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤Î°ìÀïÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆüËÜ¤Ë¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È·è¾¡¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£