ÆüËÜ¡¡U¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ¥¾¡Æ¨¤»¤Ð¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½éÀï¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë!µ×ÊÝÆ±Î½¤ä¥Ð¥ë¥µÀª¤Ê¤É°ïºà¥º¥é¥ê
¡¡Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª·óU¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢U¡½23ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU¡½23¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¡¢96Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿Âç²ñ¤«¤é8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇCÁÈ¤«DÁÈ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£5·î3Æü¤Î·è¾¡¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Þ¥ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÆ±¤¸DÁÈ¤Ë¡£ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¤¤¤ëCÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢½éÀï¤Ç¡ÈÍ¥¾¡¸õÊä¡É¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤ÏÁ°²ó¤Î21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤â½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡£±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¤âFW¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÇÂÐÀï¡£FWÂçÄÅÍ´¼ù¤Î¥´¡¼¥ë¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ1¡½0¤Ç¾¡Íø¡£GK¥Ç¥Ø¥¢¡¢DF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¥¢¥ë¥Ð¡¢MF¥Ï¥Ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢MF¥³¥±¡¢MF¥¤¥¹¥³¡¢FW¥Þ¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Í¥¾¡¸õÊä¤«¤é¶âÀ±¤òµó¤²¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤âU¡½23ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¿ô¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀª¤ÏMF¥¬¥Ó¡Ê19¡Ë¡¢MF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê20¡Ë¡¢FW¥ä¥Þ¥ë¡Ê16¡Ë¡¢DF¥¯¥Ð¥ë¥·¡Ê17¡Ë¡¢DF¥Ð¥ë¥Ç¡Ê20¡Ë¤é¤¬¸õÊä¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤¿MF¥Ú¥É¥ê¡Ê21¡Ë¤â¤Þ¤À½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¸ÞÎØ¤Î1¥«·îÁ°¤Ë¤Ï²¤½£Áª¼ê¸¢¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åµÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉé½ýÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êAÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏ¸õÊä¤Î¤¿¤áÎ¾Âç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¡£¤À¤¬¡¢Îã¤¨¸ÞÎØ¤Ç¾·½¸½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂ¾¤ËR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎDF¥Ñ¥Á¥§¥³¡Ê23¡Ë¤äFW¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¡Ê22¡Ë¡¢¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÎFW¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê21¡Ë¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎMF¥Ð¥¨¥Ê¡Ê22¡Ë¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÎFW¥í¥É¥ê¡Ê23¡Ë¡¢¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¤ÎMF¥¬¥Ö¥ê¥Ù¥¤¥¬¡Ê21¡Ë¤Ê¤É¹¥¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥º¥é¥ê¡£ÆüËÜ¤ÏU¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ¥¾¡¤òÆ¨¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½éÀï¤«¤é¡ÈÂç°ìÈÖ¡É¤ò·Þ¤¨¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼1¼¡¥ê¡¼¥°ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Û
¡ãAÁÈ¡ä
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª4°Ì¤Î¥®¥Ë¥¢¡½¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª4°Ì¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¡ãBÁÈ¡ä
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª3°Ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¡ãCÁÈ¡ä
¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª2°Ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
¡ãDÁÈ¡ä
¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª1°Ì¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Þ¥ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë