£Õ¡½£²£³ÆüËÜÂåÉ½¤¬£¸Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì·èÄê¡ª¥¤¥é¥¯¤ò£²¡½£°¤Ç²¼¤¹¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤â¡Ö¤Þ¤À£±»î¹ç»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡×
¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª·ó£Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡¡¢¦½à·è¾¡¡¡ÆüËÜ£²¡¼£°¥¤¥é¥¯¡Ê£²£¹Æü¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë
¡¡¡Ú¥É¡¼¥Ï¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¡¡£²£¹Æü¡á¸åÆ£Î¼ÂÀ¡Û£Õ¡½£²£³¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬½à·è¾¡¤Ç¥¤¥é¥¯¤ò£²¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£¸Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£·è¾¡Àï¤Ï£µ·î£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ë¥¤¥é¥¯¤ò½øÈ×¤«¤é¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡³«»Ï£±£°Ê¬¡¢£Í£ÆÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò£Í£Æ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬¼õ¤±¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¡¢£Æ£×ºÙÃ«¿¿Âç¤¬º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê£Ç£Ë¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ÏÁ°È¾£²£¸Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Æ£ÅÄ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤«¤éÁ°Àþ¤ØÉâ¤µå¥Ñ¥¹¡££Ä£Æ¤ÎÇØ¸å¤ØÁÇÁá¤¯Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀºÙÃ«¤¬¹ª¤ß¤Ë¥È¥é¥Ã¥×¤·¡¢È¿Å¾¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬£²»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±£´£²Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤Î»î¹çÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬Æ£ÅÄ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÆüËÜ¤Ï³«»Ï¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÎºÙÃ«¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿£Í£Æ¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤â£Ç£Ë¤Ë¤Ï¤¸¤«¤ì¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏºÙÃ«¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£±£µÊ¬²á¤®¤«¤é¥¤¥é¥¯¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤Ç£²¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤é¤ì¡¢Æ±£±£¸Ê¬¡¢£±£¹Ê¬¤ÈÏ¢Â³¤Ç£Ã£Ë¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£Æ±£²£¹Ê¬¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¯£Æ£×¥Ö¥ë¥ó¥É¤Ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ê¼ºÅÀ¤òÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±£³£µÊ¬¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ï£Í£Æº´Æ£·Ã°ô¡¢£Í£ÆÀîºê ñ¥ÂÀ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæÈ×¤ò£´Ëç¤Ë¤·¤ÆÁê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÂè£±Àï¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢£Ä£ÆÂçÈªÊâÌ´¡¢ºÙÃ«¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢£Æ£×ÆâÌî¹ÒÂÀÏº¡¢£Ä£ÆÀ¾ÈøÎ´Ìð¤òÅêÆþ¡£ÆÃ¤ËÀ¾Èø¤ÏÂè£±Àï¤ÎÃæ¹ñÀï¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤ê£³»î¹ç½Ð¾ì¤¬ÌÀ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£µÊ¬¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ò·Ð¤Æ£²¡½£°¤ÇÆüËÜ¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
£Õ¡½£²£³ÆüËÜÂåÉ½¡¦Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¡Ö¼«¿È¤ò»ý¤Ã¤Æ²æ¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤³¤¦¤È¡ÊÁª¼ê¤Ë¡ËÏÃ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤¬»ý¤Ä»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥¤¥é¥¯¤â¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¶ìÏ«¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¡Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À£±»î¹ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï£··î£²£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Þ¥ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÆ±¤¸£ÄÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤Ê¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤Î£ÃÁÈ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡þÆüËÜÃË»Ò¤Î¸ÞÎØÀ®ÀÓ¡þ
¡ÊÇ¯¡¡³«ºÅÃÏ¡¡À®ÀÓ¡¡´ÆÆÄ¡Ë
£³£¶¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¡£¸¶¯¡¡ÎëÌÚ½ÅµÁ
£µ£¶¡¡¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¡£±²óÀï¡¡ÃÝ¹ø½Å´Ý
£¶£´¡¡Åìµþ¡¡£¸¶¯¡¡¡¡Ä¹¾Â·ò
£¶£¸¡¡¥á¥¥·¥³»Ô¡¡Æ¼¡¡Ä¹¾Â·ò
£¹£¶¡¡¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¡£±¼¡£Ì¡¡À¾ÌîÏ¯
£°£°¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¡¡£¸¶¯¡¡¥È¥ë¥·¥¨
£°£´¡¡¥¢¥Æ¥Í¡¡£±¼¡£Ì¡¡»³ËÜ¾»Ë®
£°£¸¡¡ËÌµþ¡¡£±¼¡£Ì¡¡È¿Ä®¹¯¼£
£±£²¡¡¥í¥ó¥É¥ó¡¡£´¶¯¡¡´ØÄÍÎ´
£±£¶¡¡¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¡£±¼¡£Ì¡¡¼êÁÒ¿¹À¿
£²£±¡¡Åìµþ¡¡£´¶¯¡¡¡¡¿¹ÊÝ°ì
¡ÚÃí¡Û£¹£²Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂç²ñ¤«¤é½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬£²£³ºÐ°Ê²¼¡£¥Ù¥ë¥ê¥óÂç²ñ¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÂç²ñ¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀ©¡££Ì¤Ï¥ê¡¼¥°¡£