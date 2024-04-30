¡Ú¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¡Û½éÀïÂà¾ì¤ÎDFÀ¾Èø¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê½Ð¾ì¡¡1¼¡LÃæ¹ñÀï¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª·ó£Õ¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ½à·è¾¡¡¡ÆüËÜ¡½¥¤¥é¥¯¡Ê2024Ç¯4·î30Æü¡¡¥É¡¼¥Ï¡Ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëU¡½23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï30Æü¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¤¥é¥¯¤ÈÂÐÀï¡£1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀïÃæ¹ñÀï¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¡¢3»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤Ã¤¿DFÀ¾ÈøÎ´Ìð¡Ê22¡áCÂçºå¡Ë¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿
¡¡À¾Èø¤Ï16Æü¤ÎU¡½23Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾17Ê¬¡£¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼êMF¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢º¸Éª¤¬Áê¼ê¤Î´éÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£VAR¤Î·ë²Ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ï70Ê¬°Ê¾å¤ò10¿Í¤ÇÀï¤¦»îÎý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·üÌ¿¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Èø¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢DFÂçÈª¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£2¡½0¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¯Ìò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ÎÅêÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£