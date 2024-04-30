¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¡¡¾®³ØÀ¸¤é18¿Í¤ÏÃÏ¾å¤Þ¤Ç³¬ÃÊ¤ÇÈòÆñ¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Î±¼÷ÅÔÂ¼¤Î¡Ö¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¡×
¤¤Î¤¦¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Î±¼÷ÅÔÂ¼¤Î¡Ö¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·¡¢¾èµÒ¤¬ÃÏ¾å¤Þ¤Ç³¬ÃÊ¤ÇÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¡Ö¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë¤¢¤ë¹â¤µ46¥á¡¼¥È¥ë¤Î²óÅ¾¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆºÇ¤â¹â¤¤¾ì½ê¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¼êÁ°¤ÇÊÝ°ÂÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¡¢¶ÛµÞÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é60Âå¤Î18¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¡¢³¬ÃÊ¤ÇÃÏ¾å¤Ë²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í
¡Ö¾å¤Î¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÁ°¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢10Ê¬¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é·¸¤Î¿Í¤¬¾å¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢1¿Í¤º¤Ä³¬ÃÊ¤Ç²¼¤ê¤¿¡£¡Ê°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ËÂ©»Ò¤Ï²£¤Çµã¤¤Ê¤¬¤éÉÝ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ï¡¢ÊÝ°ÂÁõÃÖ¤Ë²¿¤é¤«¤Î°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£