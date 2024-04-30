ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¼¡¤°¡©¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¸³è¤Ç¤âÂçÀÚ¤ÊÁêËÀ¡×¡¡°ûÎÁ¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤È·ÀÌó
¡¡°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö°ËÆ£±à¡×¤Ï30Æü¡¢ÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¸½ºß¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¡Ø¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤ò¤´°¦°û¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö¼Ò¤«¤éÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ø¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤¿¼ê»æ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Æ¥£¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Åö¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¹ñÆâ³°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ç°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤âÄ¾É®¤Î½ðÌ¾Æþ¤ê¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ËÆ£±à¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¸³è¤Ç¤âÂçÀÚ¤ÊÁêËÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢ËÍ¤¬¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ËÆ£±à¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÈÊ¹¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¡¢ÊÆ·ÐºÑ»ï¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿º£µ¨¤ÎÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÁí¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂç¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó85²¯1500Ëü±ß¡Ë¤Ç1°Ì¤Ë¡£Æ±»ï¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼13¼Ò¤È·ÀÌó¤¹¤ë¸½¾õ¤Ê¤É´Õ¤ß¡Ö²æ¡¹¤Î·×»»¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó45²¯8500Ëü±ß¡Ë¤ò²Ô¤°¡×¤È»î»»¤·¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤ËÆüËÜ¹Ò¶õ¤È¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¡£22Ç¯¤Ë¥Ý¥ë¥·¥§¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Æ±Ç¯Ëö¤Ë²½¾ÑÉÊÂç¼ê¡Ö¥³¡¼¥»¡¼¡×¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÀãÈ©Àº¡×¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹¹ð·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£23Ç¯¤ËÆþ¤êÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÂç¼ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤Û¤«¡¢¥Ò¥å¡¼¥´¥Ü¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¢¥ª¡¼¥¯¥ê¡¼¡¢¥»¥¤¥³¡¼¡¢À¾Àî¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£