¥¤¥é¥¯Àï¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡ª ÂçÈª¢ªÆ£ÅÄ¢ª¹ÓÌÚ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ÊÊø¤·¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤È´¤±½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÎÀ¼¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡¿½à·è¾¡¡Û
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£´·î29Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ë¡Ë¤Î½à·è¾¡¤Ç¥¤¥é¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28Ê¬¤ËºÙÃ«¿¿Âç¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢42Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡£ÂçÈªÊâÌ´¤Î²£¥Ñ¥¹¤òÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÎ®¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¹ÓÌÚ¤¬GK¤È¤Î£±ÂÐ£±¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤È´¤±½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¦¤Þ²á¤®¤Æ¹û¤ì¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ÊÊø¤·¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡28Ê¬¤ËºÙÃ«¿¿Âç¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢42Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡£ÂçÈªÊâÌ´¤Î²£¥Ñ¥¹¤òÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÎ®¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¹ÓÌÚ¤¬GK¤È¤Î£±ÂÐ£±¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤È´¤±½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¦¤Þ²á¤®¤Æ¹û¤ì¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ÊÊø¤·¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô