[4.29 ラ・リーガ第33節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 33 パウ・クバルシ

MF 15 アンドレアス・クリステンセン

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 22 イルカイ・ギュンドアン

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 27 ラミネ・ヤマル

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 17 マルコス・アロンソ

DF 20 セルジ・ロベルト

DF 39 Héctor Fort

MF 8 ペドリ

MF 18 オリオル・ロメウ

MF 30 Marc Casadó

FW 7 フェラン・トーレス

FW 14 ジョアン・フェリックス

FW 19 ビトール・ロッキ

監督

シャビ・エルナンデス

[バレンシア]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 12 ティエリ・コレイア

DF 21 ヘスス・バスケス

DF 34 Yarek Gąsiorowski

MF 8 ハビ・ゲラ

MF 11 ピーター・ゴンサレス

MF 16 ディエゴ ロペス

MF 18 ポペル

FW 9 ウーゴ・ドゥーロ

FW 10 アンドレ・アルメイダ

控え

GK 1 ハウメ・ドメネチ

GK 13 クリスティアン・リベロ

DF 6 ウーゴ・ギジャモン

DF 15 ジェンク・エズカジャル

DF 31 ルベン・イランソ

MF 7 セルジ・カノス

MF 19 セリム アマラー

FW 22 Alberto Marí

FW 47 David Otorbi

監督

バラーハルベン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります