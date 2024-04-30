バルセロナvsバレンシア スタメン発表
[4.29 ラ・リーガ第33節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 パウ・クバルシ
MF 15 アンドレアス・クリステンセン
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 27 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 17 マルコス・アロンソ
DF 20 セルジ・ロベルト
DF 39 Héctor Fort
MF 8 ペドリ
MF 18 オリオル・ロメウ
MF 30 Marc Casadó
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 19 ビトール・ロッキ
監督
シャビ・エルナンデス
[バレンシア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 34 Yarek Gąsiorowski
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 11 ピーター・ゴンサレス
MF 16 ディエゴ ロペス
MF 18 ポペル
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
FW 10 アンドレ・アルメイダ
控え
GK 1 ハウメ・ドメネチ
GK 13 クリスティアン・リベロ
DF 6 ウーゴ・ギジャモン
DF 15 ジェンク・エズカジャル
DF 31 ルベン・イランソ
MF 7 セルジ・カノス
MF 19 セリム アマラー
FW 22 Alberto Marí
FW 47 David Otorbi
監督
バラーハルベン
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 パウ・クバルシ
MF 15 アンドレアス・クリステンセン
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 11 ラフィーニャ
FW 27 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 17 マルコス・アロンソ
DF 20 セルジ・ロベルト
DF 39 Héctor Fort
MF 8 ペドリ
MF 18 オリオル・ロメウ
MF 30 Marc Casadó
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 19 ビトール・ロッキ
監督
シャビ・エルナンデス
[バレンシア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 34 Yarek Gąsiorowski
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 11 ピーター・ゴンサレス
MF 16 ディエゴ ロペス
MF 18 ポペル
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
FW 10 アンドレ・アルメイダ
控え
GK 1 ハウメ・ドメネチ
GK 13 クリスティアン・リベロ
DF 6 ウーゴ・ギジャモン
DF 15 ジェンク・エズカジャル
DF 31 ルベン・イランソ
MF 7 セルジ・カノス
MF 19 セリム アマラー
FW 22 Alberto Marí
FW 47 David Otorbi
監督
バラーハルベン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります