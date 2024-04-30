¡ÚÂ®Êó¡ÛÀî¸ý»Ô¤ÇÃËÀ¤¬Ë½¹Ô¼õ¤±»àË´¤«¡¡ÃË¤¬Æ¨ÁöÃæ¤Ç¿ÏÊª½ê»ý¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä»¦¿ÍÍÆµ¿¤â»ëÌî¤Ë¹ÔÊýÄÉ¤¦¡¡ºë¶Ì¸©·Ù
¤¤Î¤¦Ìë¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤ÇÃËÀ¤¬ÃË¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤â»ëÌî¤Ë¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢Àî¸ý»ÔÄ«Æü¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³°¹ñ¿ÍÉ÷¤ÎÃË¤¬Æ±¤¸¤¯³°¹ñ¿ÍÉ÷¤ÎÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï30Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢·ì¤òÎ®¤·¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏ²¼¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Ïµ¢Âð¤·¤¿ºÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï20ºÐ¤«¤é30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¸¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¡¢¹õ¿§¤ÎÌîµåË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤â»ëÌî¤Ë¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£