J¥ê¡¼¥°¡¢À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¿·¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ¡ÖBeyond¡¡Stats¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°¤¬À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¿·¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖBeyond¡¡Stats¡Ê¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤Ç¡¢25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖBeyond¡¡Stats¡×¤Ï21Ç¯¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢º£¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¤Ç¤â»ÈÍÑ¡£³Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ìó16Âæ¤Î¥«¥á¥é¤Ç½¸·×¤µ¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢»î¹ç¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²òÀÏ¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ê¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¥×¥í¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤À¡£ÅöÁ³¡¢¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¡¢³ÆÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡GPS¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÁö¹Ôµ÷Î¥¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¡É¤â¡¢¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¼Ò¤Ê¤É³Æ¼Ò¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£Áª¼ê¤Ë¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡ÖVideo¡¡Review¡¡System¡×¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¡ÖBeyond¡¡Stats¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¸½ºß¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ÇÁü¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯»î¹çÍ½ÁÛ¤Ê¤É¤âÅ¸³«¡£»î¹çÃæ·Ñ¤Ç¤â¥Ç¡¼¥¿¤È¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÊ¬ÀÏ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¤½£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢26Ç¯²Æ¤Ë½©½ÕÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëJ¥ê¡¼¥°¡£¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤âÀ¤³¦´ð½à¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£