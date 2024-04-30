U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½! ¾¡¤Æ¤Ð¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ä±¿Ì¿¤Î½à·è¾¡¥¤¥é¥¯Àï¤Ç¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤òµ¯ÍÑ
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï29Æü¡¢U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇU-23¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¸áÁ°2»þÈ¾(¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¸á¸å8»þÈ¾)¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÁ°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤«¤éÀèÈ¯¤Ï2¿ÍÊÑ¹¹¡£MF»³ËÜÍý¿Î¤ÈMFº´Æ£·Ã°ô¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢FW¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤ÈMFÊ¿²ÏÍª¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¡¦Ãæ¹ñÀï¤ÇÂà¾ì¤·¡¢3»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿DFÀ¾ÈøÎ´Ìð¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï4-3-3¡£GK¤Ï¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDFÂçÈªÊâÌ´¡¢DFÌÚÂ¼À¿Æó¡¢DF¹â°æ¹¬Âç¡¢DF´Øº¬Âçµ±¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤¬FW¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡¢±¦¤¬MF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡£Á°Àþ3¿Í¤Ïº¸¤«¤éMFÊ¿²ÏÍª¡¢FWºÙÃ«¿¿Âç¡¢MF»³ÅÄÉö´î¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¾å°Ì3¤«¹ñ¤¬¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¤Ï¥¤¥é¥¯¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[ÆüËÜ]
¢¦ÀèÈ¯
GK 1 ¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó(¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«)
DF 4 ´Øº¬Âçµ±(Çð)
DF 5 ÌÚÂ¼À¿Æó(Ä»À´)
DF 22 ¹â°æ¹¬Âç(ÀîºêF)
DF 21 ÂçÈªÊâÌ´(±ºÏÂ)
MF 8 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó/Cap)
FW 13 ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº(FCÅìµþ)
MF 17 ¾¾ÌÚ¶êÀ¸(FCÅìµþ)
MF 20 Ê¿²ÏÍª(Ä®ÅÄ)
MF 11 »³ÅÄÉö´î(ÅìµþV)
FW 19 ºÙÃ«¿¿Âç(Çð)
¹µ¤¨
GK 12 Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó(FCÅìµþ)
GK 23 »³ÅÄÂç¼ù(¼¯Åç)
DF 2 È¾ÅÄÎ¦(GÂçºå)
DF 3 À¾ÈøÎ´Ìð(CÂçºå)
DF 15 ÎëÌÚ³¤²»(ÈØÅÄ)
DF 16 ÆâÌîµ®»Ë(¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ)
MF 6 Àîºêñ¥ÂÀ(µþÅÔ)
MF 7 »³ËÜÍý¿Î(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)
MF 14 ÅÄÃæÁï(¾ÅÆî)
FW 9 Æ£ÈøæÆÂÀ(Ä®ÅÄ)
MF 10 º´Æ£·Ã°ô(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó)
FW 18 ÆâÌî¹ÒÂÀÏº(ÃÞÇÈÂç)
´ÆÆÄ
Âç´ä¹ä
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤«¤éÀèÈ¯¤Ï2¿ÍÊÑ¹¹¡£MF»³ËÜÍý¿Î¤ÈMFº´Æ£·Ã°ô¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢FW¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤ÈMFÊ¿²ÏÍª¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¡¦Ãæ¹ñÀï¤ÇÂà¾ì¤·¡¢3»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿DFÀ¾ÈøÎ´Ìð¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¾å°Ì3¤«¹ñ¤¬¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¤Ï¥¤¥é¥¯¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[ÆüËÜ]
¢¦ÀèÈ¯
GK 1 ¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó(¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«)
DF 4 ´Øº¬Âçµ±(Çð)
DF 5 ÌÚÂ¼À¿Æó(Ä»À´)
DF 22 ¹â°æ¹¬Âç(ÀîºêF)
DF 21 ÂçÈªÊâÌ´(±ºÏÂ)
MF 8 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó/Cap)
FW 13 ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº(FCÅìµþ)
MF 17 ¾¾ÌÚ¶êÀ¸(FCÅìµþ)
MF 20 Ê¿²ÏÍª(Ä®ÅÄ)
MF 11 »³ÅÄÉö´î(ÅìµþV)
FW 19 ºÙÃ«¿¿Âç(Çð)
¹µ¤¨
GK 12 Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó(FCÅìµþ)
GK 23 »³ÅÄÂç¼ù(¼¯Åç)
DF 2 È¾ÅÄÎ¦(GÂçºå)
DF 3 À¾ÈøÎ´Ìð(CÂçºå)
DF 15 ÎëÌÚ³¤²»(ÈØÅÄ)
DF 16 ÆâÌîµ®»Ë(¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ)
MF 6 Àîºêñ¥ÂÀ(µþÅÔ)
MF 7 »³ËÜÍý¿Î(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)
MF 14 ÅÄÃæÁï(¾ÅÆî)
FW 9 Æ£ÈøæÆÂÀ(Ä®ÅÄ)
MF 10 º´Æ£·Ã°ô(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó)
FW 18 ÆâÌî¹ÒÂÀÏº(ÃÞÇÈÂç)
´ÆÆÄ
Âç´ä¹ä
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)