ÆÈ£Ã£Ð£É¡¢4·î¤Ï2.4¡ó¾å¾º¤Ë²ÃÂ®¡¡¥³¥¢¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤Ï¿¤ÓÆß²½
¡Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¡£²£¹Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®Åý·×Ä£¤¬£²£¹ÆüÈ¯É½¤·¤¿£´·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡ËÂ®ÊóÃÍ¤Ï²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë´ð½à¡Ê£È£É£Ã£Ð¡Ë¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£²¡¥£´¡ó¾å¾º¤·¡¢¿¤ÓÎ¨¤Ï£³·î¤Î£²¡¥£³¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¿©ÉÊ²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤Î²¼¤²Éý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ë¥Ä¶ä¹Ô¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥é¥ë¥Õ¡¦¥½¥ë¥Ù¥ó»á¤Ï¡Ö£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÎÆß²½·¹¸þ¤ÏÅöÌÌ½ª¤ï¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ïº£¸å¿ô¥«·î¤ËºÆ¤Ó³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
£É£Æ£Ï·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Î¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥â¡¼¥ì»á¤Ï¡Öº£¸å¿ô¥«·î¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¤³¤ì°Ê¾åÆß²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢£²¡ó¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÊÑÆ°¤Î·ã¤·¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤ò½ü¤¤¤¿¥³¥¢»Ø¿ô¤Ï£´·î¤Ë£³¡¥£°¡ó¾å¾º¤È¡¢£³·î¤Î£³¡¥£³¡ó¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ë¥Ä¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥³¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï¸½ºß¤Î¿å½àÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤Î´ë¶È¤¬ÂçÉý¤ÊÄÂ¶â¾å¾º¤ò¸ÜµÒ¤ËÅ¾²Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
£´·î¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£±¡¥£²¡ó²¼Íî¡£¤¿¤À¡¢£³·î¤Î£²¡¥£·¡ó²¼Íî¤«¤é¡¢²¼¤²Éý¤Ï½Ì¤ó¤À¡£
¿©ÉÊ²Á³Ê¤Ï£°¡¥£µ¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£³¡¥£´¡ó¾å¾º¤È¡¢Á°·î¤Î£³¡¥£·¡ó¤«¤é¸ºÂ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¾å¿¶¤ì°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ö£Ð¶ä¹Ô¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥®¥Ã¥Ä¥§¥ë»á¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤ÎÊª²Á¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢ ²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡Ê£Å£Ã£Â¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÏ¯Êó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥æ¡¼¥í·÷Á´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï£³£°Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥í·÷¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÏÁ°·î¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º£²¡¥£´¡ó¾å¾º¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£Å£Ã£Â¤Ï¡¢£¶·î¤Ë¼çÍ×À¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²³«»Ï¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£