¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¡ª ½à·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò£²¡Ý£°·âÇË¡¢¥Ñ¥ê¹Ô¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÄÏ¤à¡ª¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ë¡Ë¤Î½à·è¾¡¤¬¸½ÃÏ£´·î29Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾å²ó¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¼éÀª¤Ë²ó¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÉÔÍÑ°Õ¤Ë¶õ¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÐ¹³¡£¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¸Ä¡¹¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤À¤¬¡¢·ë¶É¡¢Á°È¾¤ÏÁê¼ê¤Î·ø¿Ø¤òÊø¤·ÀÚ¤ì¤º¡£»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Á°È¾¤è¤ê¤â¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ï¢Æ°¤·¤¿¹¶·â¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡¡56Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¥ª¥Ç¥£¥í¥Õ¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚPHOTO¡Û¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤äÀî粼ñ¥ÂÀ¤é¤¬ÀäÌ¯¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡ª¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦U-23ÆüËÜÂåÉ½Á´Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ÎôÀª¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡¢61Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ68Ê¬¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ï¥à¥é¥ê¥¨¥Õ¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤Ë¥Î¥ë¥Á¥ã¥¨¥Õ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï84Ê¬¡¢¥ê¥É¡¼¤¬¥¸¥ã¥í¥ê¥Ç¥£¥Î¥Õ¤Ø¤Î¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤Ç°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤È¤Ê¤ê¡¢10¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¡£
¡¡¿ôÅªÍ¥°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ï86Ê¬¡¢¥¸¥ã¥í¥ê¥Ç¥£¥Î¥Õ¤ÎFK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÁê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ£²¡Ý£°¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢Àª¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡Ö3.5¡×¡£º£Âç²ñ¤Ç¾å°Ì£³¤«¹ñ¤ËÆþ¤ë¤«¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥®¥Ë¥¢¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬¥Ñ¥ê¹Ô¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾å²ó¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¼éÀª¤Ë²ó¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÉÔÍÑ°Õ¤Ë¶õ¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÐ¹³¡£¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¸Ä¡¹¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Á°È¾¤è¤ê¤â¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ï¢Æ°¤·¤¿¹¶·â¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡¡56Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¥ª¥Ç¥£¥í¥Õ¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚPHOTO¡Û¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤äÀî粼ñ¥ÂÀ¤é¤¬ÀäÌ¯¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡ª¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦U-23ÆüËÜÂåÉ½Á´Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ÎôÀª¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡¢61Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤é¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ68Ê¬¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ï¥à¥é¥ê¥¨¥Õ¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤Ë¥Î¥ë¥Á¥ã¥¨¥Õ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï84Ê¬¡¢¥ê¥É¡¼¤¬¥¸¥ã¥í¥ê¥Ç¥£¥Î¥Õ¤Ø¤Î¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤Ç°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤È¤Ê¤ê¡¢10¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¡£
¡¡¿ôÅªÍ¥°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ï86Ê¬¡¢¥¸¥ã¥í¥ê¥Ç¥£¥Î¥Õ¤ÎFK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÁê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ£²¡Ý£°¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢Àª¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡Ö3.5¡×¡£º£Âç²ñ¤Ç¾å°Ì£³¤«¹ñ¤ËÆþ¤ë¤«¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥®¥Ë¥¢¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬¥Ñ¥ê¹Ô¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô