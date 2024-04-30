ÆÊÌÚ¡¦Æá¿ÜÄ®É×ÉØ°äÂÎ¡¡»Ø¼¨Ìò¤«¡¡¿·¤¿¤Ë28ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡
ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤Ç¡¢É×ÉØ¤Î¾Æ¤±¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë»Ø¼¨Ìò¤È¤ß¤é¤ì¤ë28ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¸÷ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃç´Ö¤È¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢º£·î16ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÊõÅçÎ¶ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦¹¬»Ò¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿»³°½·ýÍÆµ¿¼Ô¤¬¡ÖA¤µ¤ó¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢ÃÎ¿Í2¿Í¤Ë°äÂÎ¤Î½èÍý¤òÍê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»ö·ïÅöÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤ÈÉÊÀî¶è¤Îµï¼ò²°¤Ç¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤¬º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤È¤ï¤«¤ê¡¢ÁÜººËÜÉô¤ÏÁ´¹ñ¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¡£28Æü¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤Çº´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢29ÆüÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÊ¿»³¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡²¬¹Ô¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÆ¨Áö¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬»Ø¼¨Ìò¤Ç¡¢Ê¿»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÏÃ¤¹¡ÖA¡×¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í2¿Í¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Î¸áÁ°0»þº¢¡¢ÅÔÆâ¤Î¶õ¤²È¤ÇÊõÅç¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÁÜººËÜÉô¤Ï2¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Û¤«¤Ë¤â»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£